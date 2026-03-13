雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

▲縣府於西螺農工校門外天橋，規劃強化路口照明設施，提升夜間行人可視度降低事故風險。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

交通部昨（12）日公布各縣市最新道路交通安全統計資料，雲林縣政府表示，依據交通部統計，雲林縣114年度「30日交通事故死亡人數」較112年度同期減少24人，降幅在全國各縣市中排名第3，顯示近年透過工程改善、交通安全教育與執法強化等多項措施，整體道路交通安全已有明顯改善。

縣府指出，交通事故防制成效逐漸浮現，死亡人數明顯下降，這項成績不僅是縣府各局處持續推動交通安全政策的成果，也與民眾交通安全意識提升有關。透過跨局處合作與多面向防制策略，逐步改善縣內道路交通環境，使事故傷亡風險降低。

不過縣府也坦言，雖然整體交通事故死亡人數呈下降趨勢，但行人安全仍是未來重點課題。統計顯示，114年30日行人死亡人數為11人，較112年同期增加2人。縣府表示將正視此一問題，預計自115年度起針對縣內行人穿越環境進行全面盤點，優先檢視事故風險較高的路口與路段，研擬改善措施。

在工程面向上，縣府規劃推動路口行人穿越照明強化措施，透過提升夜間照明與行人可視度，降低駕駛人因視線不良而造成的事故風險，同時持續搭配道路工程改善、交通設施優化及交通安全宣導等作法，希望逐步打造更安全友善的用路環境。

縣府也指出，近期交通事故防制已有初步成果。根據內政部警政署初步統計，115年1月至2月27日期間，雲林縣行人A1死亡人數維持0人，較112年同期減少1人，整體A1死亡人數也較112年減少1人。縣府表示將持續透過道安會報機制追蹤改善進度，今年1月的道安會議即由縣長親自主持，並邀請民間團體參與討論，希望讓交通安全政策更貼近地方需求並確實落實。

▲雲林縣交通事故30日死亡人數較兩年前同期減少24人，道安改善幅度居全國第3。（圖／記者游瓊華翻攝）