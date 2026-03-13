十五五規劃出爐　陸學者：兩岸應發展更密切經濟關係

▲大陸國務院參事室特約研究員姚景源。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國兩會落幕，通過「十五五」規劃綱要，為2026至2030年的經濟繪製藍圖。就兩岸經貿交流，大陸國務院參事室特約研究員姚景源表示，大陸的進口為拉動台灣經濟成長做出貢獻，因此兩岸應該進一步發展更為密切的經濟關係。

中國記協今（13）日舉行新聞茶座，主題為「十五五時期中國經濟高質量發展的內外環境與政策取向」，姚景源獲邀演講並與中外媒體問答交流時，做出上述表示。

十五五規劃綱要中設有兩岸關係專章，強調陸方要牢牢把握兩岸關係主導權主動權，並持續推出實施惠及台胞台企的政策措施，加強產業合作，打造兩岸共同市場。兩岸交流方面，綱要稱要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來。

姚景源表示，從經貿關係來講，大陸去年對外貿易順差近1.2兆美元，但是對台灣貿易為逆差，他認為，大陸的進口為拉動台灣經濟成長做出了貢獻，從這個角度而言，台灣應該和大陸進一步發展更為密切的經濟關係，造福兩岸民眾福祉。

▲中國記協新聞茶座「十五五時期中國經濟高質量發展的內外環境與政策取向」。（圖／記者陳冠宇攝）

對於擴大大陸內需，姚景源指出，內需是投資加上消費，大陸過去更多依賴於投資，而過去幾十年的高度投資率，帶來一些問題，首先是存在部分盲目建設、重複建設，以及形象工程、政績工程，他透露，目前大陸絕大多數機場都處於虧損狀態。

姚景源分析，投資比例增大，消費就必然較小。談及擴消費的方法，他認為要「增加收入」，更直言，別總抱怨老百姓不消費，重點是「沒錢」，因此促消費的關鍵是增加收入，「誰花錢還用專家指導？誰有錢不會花錢？」

對於十五五規劃當中提到「實施城鄉居民增收計劃」，姚景源指出，首先是提高低收入群體的收入，這是較容易達到的目標，因為低收入群體的邊際消費傾向高。其次是研究資產性、財富性收入，例如股市能給民眾帶來存量資產的效益，「你股市上去了，他不就有錢了嗎？而我們的股市完全可以做得到」。最後，是想辦法穩定房地產問題。