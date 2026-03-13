　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

十五五規劃出爐　陸學者：兩岸應發展更密切經濟關係

▲▼大陸國務院參事室特約研究員姚景源。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國務院參事室特約研究員姚景源。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國兩會落幕，通過「十五五」規劃綱要，為2026至2030年的經濟繪製藍圖。就兩岸經貿交流，大陸國務院參事室特約研究員姚景源表示，大陸的進口為拉動台灣經濟成長做出貢獻，因此兩岸應該進一步發展更為密切的經濟關係。

中國記協今（13）日舉行新聞茶座，主題為「十五五時期中國經濟高質量發展的內外環境與政策取向」，姚景源獲邀演講並與中外媒體問答交流時，做出上述表示。

十五五規劃綱要中設有兩岸關係專章，強調陸方要牢牢把握兩岸關係主導權主動權，並持續推出實施惠及台胞台企的政策措施，加強產業合作，打造兩岸共同市場。兩岸交流方面，綱要稱要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來。

姚景源表示，從經貿關係來講，大陸去年對外貿易順差近1.2兆美元，但是對台灣貿易為逆差，他認為，大陸的進口為拉動台灣經濟成長做出了貢獻，從這個角度而言，台灣應該和大陸進一步發展更為密切的經濟關係，造福兩岸民眾福祉。

▲▼大陸國務院參事室特約研究員姚景源。（圖／記者陳冠宇攝）

▲中國記協新聞茶座「十五五時期中國經濟高質量發展的內外環境與政策取向」。（圖／記者陳冠宇攝）

對於擴大大陸內需，姚景源指出，內需是投資加上消費，大陸過去更多依賴於投資，而過去幾十年的高度投資率，帶來一些問題，首先是存在部分盲目建設、重複建設，以及形象工程、政績工程，他透露，目前大陸絕大多數機場都處於虧損狀態。

姚景源分析，投資比例增大，消費就必然較小。談及擴消費的方法，他認為要「增加收入」，更直言，別總抱怨老百姓不消費，重點是「沒錢」，因此促消費的關鍵是增加收入，「誰花錢還用專家指導？誰有錢不會花錢？」

對於十五五規劃當中提到「實施城鄉居民增收計劃」，姚景源指出，首先是提高低收入群體的收入，這是較容易達到的目標，因為低收入群體的邊際消費傾向高。其次是研究資產性、財富性收入，例如股市能給民眾帶來存量資產的效益，「你股市上去了，他不就有錢了嗎？而我們的股市完全可以做得到」。最後，是想辦法穩定房地產問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
哈里發塔旁爆炸巨響！杜拜國際金融區遭擊中　狂冒濃煙畫面曝
雙北預售屋2區最慘　交易量暴跌8成變重災區
快訊／保二警涉案重大遭聲押
特斯拉駕駛乘客都睡死　直擊影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

十五五規劃出爐　陸學者：兩岸應發展更密切經濟關係

陸提供20萬美元緊急人道主義援助　慰問撫卹伊朗遇難學生家長

上海夫妻辭職環遊中國　開咖啡車賺油錢邊玩樂

油價狂飆對陸「影響不大」　陸官方學者超淡定：中國下很大功夫

中越「3＋3」戰略對話　王毅、王小洪、董軍將應邀赴越南出席

陸商務部回應美國「301調查」：狹隘定義，貼產能過剩標籤

張家口萬人小區「自來水」是井水　居民曝「喝8年才知情」：難怪有蟲卵

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

陸草莓凍乾檢出20多種農藥含重金屬鎘　產業鏈報告造假成「潛規則」

陸凌晨發射兩枚火箭　送衛星互聯網低軌20組衛星進入軌道

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

十五五規劃出爐　陸學者：兩岸應發展更密切經濟關係

陸提供20萬美元緊急人道主義援助　慰問撫卹伊朗遇難學生家長

上海夫妻辭職環遊中國　開咖啡車賺油錢邊玩樂

油價狂飆對陸「影響不大」　陸官方學者超淡定：中國下很大功夫

中越「3＋3」戰略對話　王毅、王小洪、董軍將應邀赴越南出席

陸商務部回應美國「301調查」：狹隘定義，貼產能過剩標籤

張家口萬人小區「自來水」是井水　居民曝「喝8年才知情」：難怪有蟲卵

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

陸草莓凍乾檢出20多種農藥含重金屬鎘　產業鏈報告造假成「潛規則」

陸凌晨發射兩枚火箭　送衛星互聯網低軌20組衛星進入軌道

台東女租客租屋處縱火害2死！國民法官判14年7月

嚴立婷曬童年舊照「腳從小到大都細」　霸氣喊：就是遺傳我爸爸

台鐵邊坡火災「只距離30公尺」　台中港=清水單線行車

〈Like Jennie〉來了！孫淑媚中空露纖腰辣舞　這角度超像Jennie

陸演藝圈祭新規！演員番位全按「真名筆劃」　成毅、虞書欣恐吃虧

YTR實測MacBook Neo　直呼「這個價位基本上無敵」

史詩怒火進入第14天　川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

民進黨轟為「鄭習會」拖國防審查　藍：只會編造劇情轉移執政困境

大谷翔平OPS驚人2.025！MVP賠率升至頭號熱門　與賈吉並列第一

網影射羅廷瑋「身體不當接觸他人」翻車　 法院判貶損名譽應賠5萬

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

大陸熱門新聞

汽車業務嗆豐田車主　被炎上停播

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店 僱媽媽打工每天付100元

中共發航行警告　將在南海發射火箭

上海夫妻辭職環遊中國 開咖啡車賺油錢邊玩樂

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城 結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

月薪32K！陸公司招30歲男性種田

油價狂飆對陸「影響不大」　陸官方學者超淡定：中國下很大功夫

陸男子被丟包「核磁共振機」內6小時 機器一直在轉「不敢動彈」

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出

張家口萬人小區「自來水」是井水 居民曝「喝8年才知情」：難怪有蟲卵

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

影／讚館長「功德無量」　淩友詩邀訪香港：我們都被誤會

更多熱門

相關新聞

陸第二部以「法典」命名法律出爐 地位如環境生態領域之「憲法」

陸第二部以「法典」命名法律出爐 地位如環境生態領域之「憲法」

大陸十四屆全國人大四次會議昨（12）日表決通過《中華人民共和國生態環境法典》，成為繼《民法典》之後第二部以「法典」命名的法律。據了解，該法典整合過去分散於多部法律與行政法規中的環境治理規範，被視為生態環境治理領域的重要基礎性法律，地位有如環境生態領域的「憲法」一般。

影／讚館長「功德無量」　淩友詩邀訪香港：我們都被誤會

影／讚館長「功德無量」　淩友詩邀訪香港：我們都被誤會

陸「十五五」開局年　學者：經濟壓力仍大

陸「十五五」開局年　學者：經濟壓力仍大

陸通過「民族團結法」　陸委會：連美日台都能制裁

陸通過「民族團結法」　陸委會：連美日台都能制裁

2026兩會／陸人大今閉幕　通過十五五規劃綱要

2026兩會／陸人大今閉幕　通過十五五規劃綱要

關鍵字：

2026兩會十五五規劃兩岸關係

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面