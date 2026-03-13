日本東京食品展傳捷報　台南館接單破5億買主洽詢熱絡

▲台南市政府率團參加「FOODEX JAPAN 2026東京國際食品展」，設立台南館推廣在地農產。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



亞洲最具指標性的專業食品展之一「FOODEX JAPAN 2026東京國際食品展」10日至13日在日本東京登場，台南市長黃偉哲率領市府團隊與在地優質農漁及加工業者組團參展，設置「台南館」專區推廣台南農產。展會開展即傳出捷報，目前接獲訂單與合作洽談金額已突破5億元，吸引眾多國際買主關注，商談氣氛熱絡。

黃偉哲表示，日本市場長期重視食品安全與品質穩定，台南農漁產品多年來持續深耕日本市場，已逐漸建立良好口碑。本次展會期間，台南館累計洽談來客數已超過830人次，預期商機效益突破5億元，希望讓國際買主不僅看見產品本身，也能認識台南這座城市背後的文化與價值。

此次台南館參展廠商中，包括首次參展的云立森貿易有限公司與「所長茶葉蛋」等品牌，皆受到買主關注並獲得不錯反應，展現台南農產加工品在國際市場的競爭力。

台南市政府農業局長李芳林指出，本次台南館在展場設計上強化整體視覺識別與動線規劃，並設置5組商務洽談區與聯合展示區，提升接待效率與媒合效果。開展首日即吸引日本大型通路商、食品進口商及餐飲業者前來接洽，部分廠商已取得樣品測試及報價評估機會，展現後續合作潛力。

此外，展館也安排定時試吃活動，包括鳳梨加工品、地瓜製品及多項特色農漁產品，吸引不少參觀者駐足品嚐，試吃時段人潮絡繹不絕，有效帶動產品詢問與商務洽談。現場亦安排專業翻譯人員協助溝通，讓業者能更即時掌握國際買主需求。

農業局表示，東京國際食品展是拓展國際市場的重要平台，在市長親自率團參展帶動下，台南館整體氣勢與國際能見度明顯提升。接下來展期也將持續推動商務媒合與品牌曝光，爭取更多實質訂單與長期合作機會，讓台南優質農產在國際市場持續站穩腳步。