美軍證實KC-135加油機墜毀「4人死亡」　救援進行中

▲圖為美軍KC-135同溫層加油機。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
美國一架KC-135加油機12日墜毀伊拉克，中央司令部（CENTCOM）證實，這架飛機上當時載有6名機組人員，已有4人確認罹難，救援行動持續進行中。
Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026
TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.
The…
中央司令部表示，事故原因正在調查中，但飛機失事並非由敵方火力或友軍誤擊所致。根據美軍稍早的說明，失事KC-135加油機是在伊拉克西部的友好領空發生事故，涉及事故的第二架飛機在事件發生後已成功撤離並安全著陸。
以色列時報指出，第二架加油機是降落在以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport），航班追蹤數據顯示，該機曾發出7700緊急代碼。根據影像，第二架KC-135加油機的垂直尾翼受損。
תיעוד: אחד ממטוסי התדלוק האמריקניים, שהיה מעורב אתמול בתאונה בשמי עיראק, צולם בנתב"ג ללא חלק משמעותי ממיצב הכיוון בזנב המטוס. תיעוד המטוס הגיע אלינו הבוקר, ומלמד משהו על התאונה החריגה במהלך התקיפות באיראן— איתי בלומנטל ???????? Itay Blumental (@ItayBlumental) March 13, 2026
המטוס השני שהיה מעורב בתאונה התרסק בעיראק, גורל ששת אנשי הצוות לא ידוע pic.twitter.com/igBPfEOZjf
讀者迴響