美軍證實KC-135加油機墜毀「4人死亡」　救援進行中

▲圖為美軍KC-135同溫層加油機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架KC-135加油機12日墜毀伊拉克，中央司令部（CENTCOM）證實，這架飛機上當時載有6名機組人員，已有4人確認罹難，救援行動持續進行中。

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

中央司令部表示，事故原因正在調查中，但飛機失事並非由敵方火力或友軍誤擊所致。根據美軍稍早的說明，失事KC-135加油機是在伊拉克西部的友好領空發生事故，涉及事故的第二架飛機在事件發生後已成功撤離並安全著陸。

以色列時報指出，第二架加油機是降落在以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport），航班追蹤數據顯示，該機曾發出7700緊急代碼。根據影像，第二架KC-135加油機的垂直尾翼受損。