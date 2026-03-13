植物其實看得到你！專家：隨時監測環境，還會「借刀殺人」

▲植物其實隨時都在「監測環境」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

很多人以為植物「原地不動」也沒感覺，其實它們隨時在監測周圍世界、留意靠近或觸碰它的人事物。植物遺傳學家在新書提出許多顛覆的觀點，包括提到有些植物會「通風報信」，有的還會召喚昆蟲來「借刀殺人」保護自己，正因為無法移動，因此有精密的處理訊息能力。

寶瓶文化近日出版新書《植物的感官世界》，由以色列植物遺傳學家丹尼爾．查莫維茨（Daniel Chamovitz）撰寫，透過最新植物生物學研究來分享，像是植物雖然沒有眼睛與大腦，但它們確實擁有自己的「感官系統」，隨時在監測環境。

查莫維茨指出，植物能辨識光線方向與顏色，能「聞到」空氣中的化學訊號，甚至能感知到觸碰、溫度變化。這些感覺讓植物得以判斷周遭環境，例如榆樹會察覺鄰居是否遮住陽光；萵苣能感知害蟲靠近並釋放防禦化學物質；而花旗松在強風吹動時，還會讓樹幹長得更堅固。換句話說，植物並非被動地「站在原地」，而是持續接收訊息並做出反應。

書中也提出許多令人意外的案例，例如萊豆遭遇天敵時，會釋放氣味吸引掠食昆蟲，等於「借刀殺人」來保護自己；乾旱來臨時，豌豆甚至會透過化學訊號向周圍植物「通風報信」。寄生植物菟絲子則會「選擇食物」，更偏好番茄而不是小麥。這些行為看似像動物的感知與判斷，都發生在沒有神經與大腦的植物身上。

查莫維茨的研究也發現，人類與植物在基因層面上的距離，比想像中更近。他在研究植物如何感知光線時，發現一組原以為只存在於植物的基因，竟然在人類DNA中也能找到，而且同樣參與調節對光的反應。這項發現，讓他重新思考植物與動物的關係，並開始探索兩者在感知世界上的相似之處。

▲寶瓶文化近日出版新書《植物的感官世界》。（圖／寶瓶文化）



作者在書中強調，談植物「看到」或「嗅到」並不是把植物擬人化，而是試圖用人類熟悉的語言，重新理解植物如何接收訊息與調整生長。由於植物無法移動，它們必須依靠高度敏銳的感覺系統來適應環境變化、抵禦害蟲或競爭者，因此演化出極為精密的訊息處理能力。

《植物的感官世界》曾被《科學人》雜誌介紹，也在多國成為暢銷科普書，書中以人類熟悉的五感為線索，帶領讀者重新理解植物如何感知世界，如今由寶瓶文化發行繁體中文版。出版社分享，看過這本書後也許會發現，路邊的一草一木不再只是背景，而是正默默感知環境、與世界互動的生命。