全大運5月中央大學開賽　主題曲、吉祥物首亮相

▲中央大學承辦的115年全大運，吉祥物「歐比」)和具環保永續概念的獎盃和獎牌首次亮相。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

115年全國大專校院運動會(全大運) 由中央大學承辦，是運動部成立後首屆全大運，今年賽會競賽共計21個種類，為全台大專校院規模最大的運動賽會。中央大學校長蕭述三13日公布由學生創作的主題曲《青春永續》，及師生票選命名的吉祥物「歐比(Orbit)」，傳達賽會「無懼．永續」大會精神，歡迎全國民眾5月2日至6日到中大參與全大運。

▲115年全大運主題曲《青春永續》，由中央大學學生創作。（圖／中央大學提供）

中央大學表示，充滿各種亮點的115年全大運，最令人矚目的是，首次在北極引燃聖火，由蕭述三校長親自帶領，飛越將近半個地球，在世界種子庫前引燃聖火火炬，象徵生命起源與無限希望，隨後從中央大學鹿林天文台出發，並透過阿里山鄒族傳統「戰祭」祈福，從世界的極地回到台灣的文化根源，這一路傳遞，不只是一道聖火，更是一份對生命、對土地、對未來的憧憬與希望。

▲中央大學承辦115年全大運，和具環保永續概念的獎盃和獎牌首次亮相。（圖／中央大學提供）

蕭述三校長說，本次賽會的吉祥物「歐比(Orbit)」，造型是一架具備太陽能板翅膀的可愛衛星機器人，名稱源自英文「軌道（ORBIT）」。象徵衛星穩定運行、不斷前行的精神，不僅寓意中央大學在學術研究與科技創新上的持續突破，更呼應本屆全大運「無懼挑戰、永續前行」的核心精神。





▲中央大學邀請全國民眾，5月2日至6日來中大參加全大運。。（圖／中央大學提供）

除視覺亮點，中大學生自行創作115年全大運主題曲《青春永續》。這首歌從作詞、作曲、編曲到演唱，全部由中央大學學生一手包辦，把青春的熱血、運動的拚搏精神，還有對永續的未來想像，都寫進旋律裡。傳達對未來環境的承諾與勇往直前的態度。

中央大學也同步展示今年大會服裝，設計簡約大方，融入象徵勝利的火炬圖騰。同時借鏡國際大型賽會永續經營，導入ISO20121永續活動管理標準，減少使用及生產一次性物品，包括用柳衫製做的競賽獎座等。115年全大運不僅是一場頂尖運動員的競技盛會，更是一場關於環境保護與青年勇氣的集體行動。中央大學誠摯邀請全國民眾，5月2日至6日一同來見證這場「無懼．永續」的綠色運動盛會。