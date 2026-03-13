蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

▲「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」票選進入最後倒數。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」展期將於3月16日落幕，其中同步在官方臉書粉絲專頁舉辦的蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」票選活動也進入最後倒數階段。台南市政府13日提醒民眾，除了把握機會前往後壁賞蘭花，也可透過臉書為喜愛的作品按讚應援，還有機會抽中精美神祕好禮。

市府表示，蘭展即將迎來最後一個週末，預計吸引大量賞花人潮，目前高鐵嘉義站及台鐵後壁站皆設有接駁專車直達展區，台鐵後壁站至菁寮老街間也提供免費接駁車服務，方便民眾規劃一日遊行程。白天可參觀蘭展並順遊後壁、菁寮等周邊景點，夜晚則可接續欣賞台灣燈會，感受台南春季活動魅力。

除了到現場賞花，本屆蘭展也在臉書粉專「台灣國際蘭展暨花卉科技展」推出人氣應援活動。只要在3月16日下午2時前，到參賽者貼文按讚支持，若該景觀作品獲得「最佳人氣獎」，參與按讚的民眾即可參加抽獎活動，為喜愛的蘭花景觀加油之餘，也有機會獲得驚喜好禮。

市府指出，由於周末人潮眾多，「台灣花卉科技展區」採取「號碼牌＋現場排隊」兩種入場方式，民眾可先抽取號碼牌優先入場，若未取得號碼牌，也可依現場排隊順序進場參觀。

此外，展區內特別設置「台南農產精品館」，集結在地農漁會、優質農企業及小農品牌，展售多樣台南特色農產與伴手禮。市府人氣吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」及「魚頭君」也將輪流在蘭展入口與民眾互動，邀請遊客在欣賞繽紛蘭花之餘，也能順道選購最具代表性的台南在地好物。