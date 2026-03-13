台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

▲台東縣府召開農林漁牧業普查地方幹部研討會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

今年農林漁牧業普查將於4月10日至6月30日全面展開，台東縣政府13日召開地方幹部研討會，邀集縣府及各鄉鎮市公所普查幹部說明相關作業重點，由副縣長王志輝主持，期盼透過中央與地方通力合作，確實掌握農林漁牧產業發展現況，作為未來農業政策制定的重要依據。

研討會於縣府第五期辦公大樓舉行，主計處長廖美鳳、農業處副處長黃奇明及各鄉鎮市公所普查幹部共同參與。王志輝表示，農林漁牧業普查為政府定期辦理的基本國勢調查，透過蒐集完整且最新的農業資料，能更精準掌握產業結構與發展趨勢，作為推動農業政策與相關措施的重要基礎。台東縣農林漁牧業普查處已於3月2日掛牌成立，各項普查準備工作也陸續展開。

縣府指出，農業是台東重要產業命脈，近年來在產業升級與轉型上已有明顯成果，未來仍需透過完整統計資料掌握農林漁牧產業發展方向，作為政策規劃及資源配置的重要參考。

主計處說明，本次普查由主計處與農業處共同主辦，各鄉鎮市公所負責實地訪查工作，今年為第15次農林漁牧業普查，將蒐集農業資源分布、生產結構、勞動力特性及經營狀況等資料，提供政府在農業改革、農地利用及產業轉型政策上的重要依據。

縣府表示，此次普查預計投入約200名人力，訪查約1萬9千餘戶家庭，除派員面訪外，也開放自主網路填報。凡於114年12月31日從事農作物栽培、畜牧、林業、漁撈或水產養殖等相關生產活動者均為普查對象。為保障民眾權益，普查員將落實「3不＋2會」原則，包括不洩漏個人資料、不詢問與普查表無關資料、不要求提供帳戶或存摺，並配戴行政院主計總處核發證件到府訪查，所有資料僅供統計分析使用並依法保密。