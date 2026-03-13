南消五大走進日照中心宣導防災　長者學會避難與用電安全

▲南消第五救災救護大隊復興分隊前往永康松丹日照中心宣導防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升長者與照護人員的防災安全意識，台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊，結合大灣防火宣導隊，13日前往永康區松丹日照中心進行防火與防災宣導，向長者與照護員講解清明節掃墓防火「四不一要」、居家用火用電安全，以及地震避難「保命三步驟」等觀念，透過互動方式讓長者一次學會重要防災知識。

宣導人員現場利用建築物壓克力模型示範火災時煙流擴散方向，並說明關門阻煙的重要性，讓長者更容易理解火場避難原則，同時提醒民眾居家應裝設住宅用火災警報器，並教導「小火快跑、濃煙觀門」等基本避難求生觀念，提升火災初期的自我保護能力。

活動中，消防人員也提醒長者與照護人員，平時應避免在床上使用充電裝置，如需使用電熱毯等加熱型電器設備，應符合安全規範並正確操作，另應定期檢查延長線與電線設備，避免因電線老舊或過度使用而引發火災。

台南市消防局長楊宗林表示，消防局持續透過深入社區的宣導方式推廣防災教育，讓防災觀念從基層扎根，讓每位市民都能具備基本自救與互救能力，共同打造更安全的生活環境。

第五救災救護大隊大隊長陳坤宗指出，消防人員走進日照中心提供防災宣導與安全檢視，能有效協助照護機構強化安全管理，也有助於落實社區自主防災，進一步提升整體社會韌性。