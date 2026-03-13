真實產線搬進大學　矽品與亞洲大學培育AI封測人才

▲矽品精密簡坤義行政長與亞洲大學蔡進發校長宣示建置高教體系首座「半導體封裝類產線」教學場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在人工智慧產業帶動下，先進封裝需求快速攀升，封裝技術也逐漸從傳統後段製程轉變為半導體產業競爭的重要環節。矽品精密工業與亞洲大學昨（12）日宣布擴大產學合作，由矽品行政長簡坤義與亞大校長蔡進發共同宣布，在校園建置高等教育體系首座「半導體封裝類產線」教學場域，將企業設備與訓練模式導入校園，希望縮短學生進入產業後的適應期。

亞大指出，人工智慧浪潮讓台灣半導體供應鏈持續受到國際關注，而封裝與測試更成為支撐產業發展的重要一環。此次合作結合學校「半導體學士學位學程」，學生可從基礎課程開始，逐步進入實驗室實作，再銜接企業實習，讓理論與實務接軌。

矽品表示，隨著AI晶片與高效能運算需求增加，封裝技術的重要性日益提升。公司近年持續擴充中部生產基地，對專業人才需求也同步增加。簡坤義指出，企業面臨的挑戰不僅是招募人才，更在於讓新人快速熟悉產線與設備運作，因此希望將企業訓練模式提前帶入校園，讓學生在畢業前就具備基本的產線操作概念。

亞大副校長、智慧半導體中心主任黃俊杰表示，矽品此次捐贈的不只是單一設備，而是一整套封裝產線系統，包括晶圓切割機、貼晶機與打線機等核心設備，同時協助規劃空壓、純水、氮氣與真空管線，以及電力與空調等相關配套設施，使教學環境更貼近實際半導體廠產線條件。學生在校期間即可接觸設備操作流程，理解封裝製程、品質管理與設備維護等實務工作。

除硬體設備外，雙方也將導入智慧化教學模式，透過VR與AR技術建立沉浸式學習系統，讓學生在虛擬場景中演練機台維修、設備保養與產線管理等情境，提升實作訓練的深度與安全性。

在師資與職涯輔導方面，矽品也規劃由企業工程師與主管擔任業界講師進入校園授課，並提供履歷健檢、模擬面試等職涯輔導。矽品過去已安排學生參訪工廠，未來將進一步深化產學互動，讓學生提前理解產業需求。

亞洲大學指出，目前校內已建立半導體設計、晶圓製造與相關實驗室，此次新增封裝產線教學場域後，將補足半導體上、中、下游實作環境，形成完整的人才培育體系。學界與產業合作，也被視為中台灣培養半導體工程人才的重要基礎。

▲矽品精密與亞洲大學宣布合作，在校園建置半導體封裝教學產線。（圖／記者游瓊華翻攝）