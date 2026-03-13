台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

▲台東縣府攜11鄉鎮市首長訪千葉。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

前往日本參加東京國際食品展的台東縣長饒慶鈴，3月12日率領縣府團隊及縣內11位鄉鎮市首長前往日本千葉縣廳進行交流拜會，作為此次訪日行程的重要一站。透過地方政府層級互動交流，深化台東與日本地方城市在城市治理、產業發展與文化觀光等面向的對話，並邀請千葉縣友人於7月3日參與即將登場的「台東博覽會」。

台東縣政府表示，饒慶鈴縣長及訪問團抵達千葉縣廳時，受到副知事黑野嘉之及總合企劃部等相關單位熱情接待。雙方以城市治理與地方發展經驗交流為主軸，就地方產業振興、觀光發展及城市品牌行銷等議題深入交換意見。縣府也向千葉縣介紹台東的城市發展特色，以及近年推動慢經濟、文化觀光與農業整合發展的策略，分享如何結合在地文化與自然環境優勢，打造具有辨識度的城市品牌。

饒慶鈴也藉此機會向千葉縣方面介紹即將於7月3日至8月20日舉辦的「台東博覽會（TAITUNG EXPO 2026）」。活動將以「慢經濟」為核心理念，結合台東山海景觀與南島文化特色，透過城市空間策展與多元民間參與，展現台東在永續發展、文化保存與觀光創新上的成果，相關規劃引起千葉縣方面高度關注，雙方亦期待未來持續深化交流與合作。

在交流過程中，雙方也針對基層體育發展進行討論，特別是在少棒與青少棒培育方面分享經驗。台東長期以來是台灣重要的棒球人才培育基地，而千葉縣同樣具有深厚的棒球文化基礎，未來有機會透過青少年棒球交流活動，促進兩地青年互動，進一步深化城市之間的情誼。

縣府財政及經濟發展處長章正文表示，此次拜會千葉縣廳不僅是城市治理經驗的交流，也為未來雙方在觀光、文化與體育等領域建立更穩定的互動基礎。此次由縣長率領11位鄉鎮市首長共同參與，更象徵台東正以整體城市力量推動國際連結。未來縣府也將持續透過各項國際交流機會，讓台東的產業、文化與城市魅力走向世界，同時引入更多城市治理與地方創生的成功經驗，為台東打造更具前瞻性的發展格局。