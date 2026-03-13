明晨局部剩8度　周末回暖好天氣

▲明天清晨輻射冷卻加持，局部低溫探8度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(14日)起冷空氣減弱，至下周四前降雨偏少，不過明晨仍有輻射冷卻影響，局部低溫下看8度，周日起氣溫回升，下周五將有東北季風影響，北部、宜蘭再有一波降溫，北部和東部轉為濕涼。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天到下周四水氣偏少，不太會降雨，其中明天冷空氣減弱，清晨輻射冷卻影響，各地偏冷，白天晴到多雲，感受溫暖，日夜溫差大；周日天氣類似，溫度略回升，各地晴到多雲、日夜溫差大，此外，周日開始，東半部、恆春半島將有零星降雨。

黃恩鴻指出，下周一、下周二各地晴到多雲，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨，各地早晚偏涼，中南部日夜溫差大；下周三、下周四晴到多雲，花東、恆春半島有零星短暫雨。

下周五東北季風增強，黃恩鴻說明，北部、宜蘭氣溫下降，迎風面地區桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，竹苗山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻提醒，明天清晨將是未來一周最冷的時間點，中部以北到宜蘭普遍低溫約11到13度，南部、花東約15到17度，近山區平地、縱谷地區局部溫度更低，高雄以北有10度以下低溫機會，竹苗一帶有8度左右低溫。

此外，下周二清晨彰化到台南地區，以及下周三、下周四台南以北及金馬地區都可能有低雲或霧影響能見度。下周二前，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖容易有長浪發生。