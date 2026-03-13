助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

▲秀育企業捐贈1,240臺實物投影機。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為協助偏鄉教育提升數位教學設備，彰化縣秀育企業股份有限公司捐贈台東縣共1,240臺高效能實物投影機，捐贈儀式13日上午於池上國中智慧控制教育培訓基地舉行，由台東縣政府教育處長蔡美瑤代表接受。縣府表示，此次捐贈不僅是硬體設備的挹注，更透過科技輔助教學，讓知識能以更清晰、生動的方式傳遞給學生。相關設備將全面撥配至全縣各國中、小學班級教室及專科教室，讓台東學子在智慧化教學環境中學習成長。

台東縣長饒慶鈴表示，台東長期致力於提升教育資源與學習品質，感謝秀育企業對偏鄉教育的關懷與支持。這批實物投影機如同為課堂裝上「超級放大鏡」，讓教學不再受限於平面教材，無論是科學觀察或文化藝術學習，都能清楚呈現細節，幫助孩子突破距離與空間限制，看見更多元、更細緻的學習內容。

教育處長蔡美瑤指出，在「生生用平板」政策推動下，實物投影機與平板可形成相輔相成的教學工具。她以美術課為例說明，過去教師示範水彩技法時，學生常需擠在講台前觀看，後排學生不易看清細節；如今透過實物投影機即時放大示範畫面，再搭配學生平板觀看與互動，每位學生都能在座位上清楚掌握教學重點，並可即時拍照記錄、上傳討論，提升學習效率。

蔡美瑤強調，實物投影機保留實作教學的溫度，平板則擴展數位學習的廣度，兩者結合可有效提升課堂互動與學習品質。未來縣府也將持續推動「班班有實物投影機」的智慧教學環境，讓教師教學成果更完整呈現。

教育處進一步表示，此次捐贈的高效能實物投影機具備高解析度與動態錄影功能，十分適合台東在地特色教學運用，例如部落傳統工藝細節展示、自然科學實驗觀察或美術創作示範等，都能透過設備清楚呈現，讓抽象概念更具體化。此舉不僅提升台東縣國中、小學教學設備品質，也展現企業投入教育、落實社會責任的典範，透過公私協力，讓科技成為偏鄉孩子拓展視野與翻轉未來的重要助力。