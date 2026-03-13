　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

▲秀育企業捐贈1,240臺實物投影機。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲秀育企業捐贈1,240臺實物投影機。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為協助偏鄉教育提升數位教學設備，彰化縣秀育企業股份有限公司捐贈台東縣共1,240臺高效能實物投影機，捐贈儀式13日上午於池上國中智慧控制教育培訓基地舉行，由台東縣政府教育處長蔡美瑤代表接受。縣府表示，此次捐贈不僅是硬體設備的挹注，更透過科技輔助教學，讓知識能以更清晰、生動的方式傳遞給學生。相關設備將全面撥配至全縣各國中、小學班級教室及專科教室，讓台東學子在智慧化教學環境中學習成長。

台東縣長饒慶鈴表示，台東長期致力於提升教育資源與學習品質，感謝秀育企業對偏鄉教育的關懷與支持。這批實物投影機如同為課堂裝上「超級放大鏡」，讓教學不再受限於平面教材，無論是科學觀察或文化藝術學習，都能清楚呈現細節，幫助孩子突破距離與空間限制，看見更多元、更細緻的學習內容。

教育處長蔡美瑤指出，在「生生用平板」政策推動下，實物投影機與平板可形成相輔相成的教學工具。她以美術課為例說明，過去教師示範水彩技法時，學生常需擠在講台前觀看，後排學生不易看清細節；如今透過實物投影機即時放大示範畫面，再搭配學生平板觀看與互動，每位學生都能在座位上清楚掌握教學重點，並可即時拍照記錄、上傳討論，提升學習效率。

蔡美瑤強調，實物投影機保留實作教學的溫度，平板則擴展數位學習的廣度，兩者結合可有效提升課堂互動與學習品質。未來縣府也將持續推動「班班有實物投影機」的智慧教學環境，讓教師教學成果更完整呈現。

教育處進一步表示，此次捐贈的高效能實物投影機具備高解析度與動態錄影功能，十分適合台東在地特色教學運用，例如部落傳統工藝細節展示、自然科學實驗觀察或美術創作示範等，都能透過設備清楚呈現，讓抽象概念更具體化。此舉不僅提升台東縣國中、小學教學設備品質，也展現企業投入教育、落實社會責任的典範，透過公私協力，讓科技成為偏鄉孩子拓展視野與翻轉未來的重要助力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
哈里發塔旁爆炸巨響！杜拜國際金融區遭擊中　狂冒濃煙畫面曝
雙北預售屋2區最慘　交易量暴跌8成變重災區
快訊／保二警涉案重大遭聲押
特斯拉駕駛乘客都睡死　直擊影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園草漯重劃區毗鄰道路動工　張善政：逐步完善觀音交通網

雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

撕下問題少年標籤　金門「漂丿少年家」助叛逆青春靠岸

全大運5月中央大學開賽　主題曲、吉祥物首亮相

竹市女童軍222懷念日大會登場　高虹安勉女孩自信發光

真實產線搬進大學　矽品與亞洲大學培育AI封測人才

占地1.5公頃！高雄首座半室內親子樂園拚6月完工　園內設施曝光

日本東京食品展傳捷報　台南館接單破5億買主洽詢熱絡

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

桃園草漯重劃區毗鄰道路動工　張善政：逐步完善觀音交通網

雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

撕下問題少年標籤　金門「漂丿少年家」助叛逆青春靠岸

全大運5月中央大學開賽　主題曲、吉祥物首亮相

竹市女童軍222懷念日大會登場　高虹安勉女孩自信發光

真實產線搬進大學　矽品與亞洲大學培育AI封測人才

占地1.5公頃！高雄首座半室內親子樂園拚6月完工　園內設施曝光

日本東京食品展傳捷報　台南館接單破5億買主洽詢熱絡

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

台東女租客租屋處縱火害2死！國民法官判14年7月

嚴立婷曬童年舊照「腳從小到大都細」　霸氣喊：就是遺傳我爸爸

台鐵邊坡火災「只距離30公尺」　台中港=清水單線行車

〈Like Jennie〉來了！孫淑媚中空露纖腰辣舞　這角度超像Jennie

陸演藝圈祭新規！演員番位全按「真名筆劃」　成毅、虞書欣恐吃虧

YTR實測MacBook Neo　直呼「這個價位基本上無敵」

史詩怒火進入第14天　川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

民進黨轟為「鄭習會」拖國防審查　藍：只會編造劇情轉移執政困境

大谷翔平OPS驚人2.025！MVP賠率升至頭號熱門　與賈吉並列第一

網影射羅廷瑋「身體不當接觸他人」翻車　 法院判貶損名譽應賠5萬

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

雙桶屍徐德益主張復歸報告「無證據力」

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

不知父親已過世仍徒步尋父　警護送63歲男返家

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

家樂福超市台南文賢店開幕400坪複合賣場搶攻北區生活圈

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

路霸佔路可罰2400元　

文化部補助1200萬推「藝出台貳十」訪視台南淺山看見山區翻轉契機

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙消防11車出動幸未釀災

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

人妻控小三與夫外遇產子南院判侵害配偶權賠40萬

更多熱門

相關新聞

成功分局兩幹部榮調新職　同仁歡送祝福再創佳績

成功分局兩幹部榮調新職　同仁歡送祝福再創佳績

台東縣警察局近日辦理重要幹部職務調整，成功分局第二組組長林韋鋒與偵查隊隊長廖建全分別榮任新職。成功分局特別舉行簡單隆重的歡送致意，由分局長潘俊宏頒贈紀念品表達感謝與祝福，警友會成功辦事處主任林哲文亦到場共同致贈紀念品，祝福兩位幹部在新的工作崗位持續發揮所長、再創佳績。

台東警局長訪視大武分局　關心基層員警辦公環境

台東警局長訪視大武分局　關心基層員警辦公環境

車輛路口突拋錨　馬蘭警即時協助解危機

車輛路口突拋錨　馬蘭警即時協助解危機

香港旅客刁車　太麻里警協助更換電池

香港旅客刁車　太麻里警協助更換電池

春遊南迴正夯　大武所長警廣宣導行車安全、防假中獎詐騙

春遊南迴正夯　大武所長警廣宣導行車安全、防假中獎詐騙

關鍵字：

教育實物顯影台東

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面