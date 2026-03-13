以色列對伊朗首都發布撤離令　德黑蘭市中心爆巨響

▲伊朗首都德黑蘭遭到美以聯合空襲。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗國際報導，在以色列軍方對伊朗首都德黑蘭部分地區發布撤離警告之後，德黑蘭市中心13日發生多起爆炸，革命廣場（Enghelab Square）、費爾多西廣場（Ferdowsi Square）與希賈布街（Hejab Street）附近都能聽見爆炸聲。

A video published by Iranian state media shows a location in Khavaran, east of Tehran, struck on Friday as a ceremony was being held for Basij members killed in attacks on checkpoints. pic.twitter.com/lWQfwJGcow — Iran International English (@IranIntl_En) March 13, 2026

另據天空新聞，德黑蘭一處要舉辦示威活動的廣場發生大爆炸。伊朗國營廣播電視台（IRIB）發布的影像顯示，城市上空出現濃煙。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）則稱，爆炸是由美國和以色列的轟炸行動造成，攻擊目標為德黑蘭交通要道革命大街（Enghelab Street）以南區域。伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指出，攻擊目標是瓦利亞斯廣場（Valiasr Square）。

目睹爆炸發生的親政府示威者高喊「我們戰鬥、我們犧牲，我們絕不接受屈辱」、「不妥協、不投降，與美國決戰」的口號。

此前，以色列國防軍向伊朗人發布緊急警告稱，「在接下來的幾小時內，以色列國防軍將在該地區採取行動，正如近日在德黑蘭各處所展開的行動一樣，打擊伊朗政權軍事基礎設施。為了您的安全與福祉，我們要求立即離開地圖上標示的區域」。