哈里發塔旁爆炸巨響！杜拜國際金融區遭擊中　狂冒濃煙畫面曝

▲ 杜拜國際金融中心建築因無人機碎片受損，玻璃外牆破碎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

杜拜國際金融中心（DIFC）13日驚傳遭伊朗無人機殘骸擊中，當地天際線冒出濃密黑煙，所幸僅造成建築物外牆輕微損壞，無人傷亡。

綜合《天空新聞》等外媒，杜拜官方透過X發文證實，「成功攔截後的殘骸導致建築物外牆發生輕微事故」，強調爆炸是空中攔截行動產生的碎片所致。

這起攻擊發生於13日清晨，爆炸聲響徹杜拜市中心金融區，現場影片可見灰色煙霧從爆炸地點升起，遠方則是杜拜地標哈里發塔。

???????? An Iranian drone strike hit a building at the Dubai International Financial Centre (DIFC) earlier today. pic.twitter.com/ueb51WBR3Q — Russian Market (@runews) March 13, 2026

由於伊朗威脅將鎖定波斯灣地區美國及以色列金融機構，花旗銀行及渣打銀行等多家金融機構本周稍早已緊急下令員工撤離辦公室。伊朗聯合軍事指揮部先前也揚言對該地區銀行採取行動，以報復德黑蘭一家大型公營銀行遭襲的事件。

連日襲擊重創杜拜作為區域商業安全避風港的聲譽，12日杜拜河港附近一棟摩天大樓才剛發生火災；杜拜國際機場（Dubai International Airport）11日也因伊朗無人機墜落附近區域，造成4人受傷。

與此同時，伊拉克成為中東戰事主要戰場，一架美軍KC-135加油機不明原因墜毀於伊拉克西部，機上6人中有4人證實身亡。美國中央司令部表示，這起事故並非敵軍或友軍火力所致。