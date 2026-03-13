成功分局兩幹部榮調新職　同仁歡送祝福再創佳績

▲成功分局兩幹部榮調。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局近日辦理重要幹部職務調整，成功分局第二組組長林韋鋒與偵查隊隊長廖建全分別榮任新職。成功分局特別舉行簡單隆重的歡送致意，由分局長潘俊宏頒贈紀念品表達感謝與祝福，警友會成功辦事處主任林哲文亦到場共同致贈紀念品，祝福兩位幹部在新的工作崗位持續發揮所長、再創佳績。

成功分局指出，第二組組長林韋鋒自111年7月接任以來，負責人事與督察等相關業務推動，任內工作認真、態度積極，對於分局各項警政勤務推展貢獻良多。林韋鋒歷任台東縣警察局督察科督察員、人事室任免股科員、人事室科員等職務，並曾擔任台東分局永樂派出所巡官，歷練完整、行政與實務經驗兼具。此次榮調台東分局服務，未來將持續在警政工作崗位上貢獻專業與經驗。

另外，偵查隊隊長廖建全自113年3月接任成功分局偵查隊隊長以來，積極帶領團隊推動各項刑事偵防工作，在打擊犯罪與維護轄區治安方面展現良好成效。廖建全刑事資歷深厚，歷任刑事警察大隊偵查第一隊隊長、台東分局偵查隊警務員、刑事警察大隊派駐大武分局分隊長，以及關山分局池上分駐所巡官等職務，具備豐富刑事偵查經驗。此次榮調台東縣刑事警察大隊服務，也象徵對其專業能力與工作表現的高度肯定。

成功分局表示，兩位幹部在任期間盡心盡力、表現優異，不僅為分局業務推動奠定良好基礎，也與同仁建立深厚情誼。分局長潘俊宏與警友會成功辦事處主任林哲文在歡送場合中特別表達祝福與感謝，期勉兩人在新的職務上持續發揮專長，為警政工作貢獻心力，再創亮眼成績。

