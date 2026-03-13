抓包卓榮泰包機、球票費用隔2天才匯款　陳沂酸：先享受後付款？

▲陳沂。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前私人包機赴日觀賞2026經典賽，引起議論。卓榮泰今（13日）公布相關單據，整趟旅程花費近214萬，其中包機費用是208萬。對此，網紅陳沂表示，好笑的是，卓榮泰3月7日去看球，卻拖到3月9日才匯款給華航包機費用跟中華職棒球票錢？你各位有去看WBC的朋友，請問都可以先享受後付款的嗎？這種圓謊你敢說，只有青鳥敢信！

陳沂表示，行政院長卓榮泰終於公布自費清單打臉大家了！來回日本包機華航才208萬，加上看球賽零零總總共花費214萬。

陳沂指出，但好笑的是，卓榮泰3月7日去看球，卻拖到3月9日才匯款給華航包機費用跟中華職棒球票錢？你各位有去看WBC的朋友，請問機票錢跟球票錢都可以先享受後付款的嗎？

陳沂提到，而且原來包機來回日本100多個座位只要208萬？單程100萬，一個座位不到一萬，根本廉航價格，還能從松指部飛，各位刁民湊一湊都嘛可以包起來，划算！

陳沂大酸，而且還不用先付款，飛完過幾天有被中共同路人質疑再付就好了！真的不要把人民當北七。這種圓謊你敢說，只有青鳥敢信！

▼行政院長卓榮泰公布購買球票單據，日期為3月9日。（圖／行政院提供）

▼行政院長卓榮泰公布自費包機匯款，日期為3月9日。（圖／記者陳家祥攝）