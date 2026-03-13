味全龍《奔龍而上》人氣湧現　3/14小龍女馬妹現身燈節現場

▲3月1日曹祐齊驚喜現身《台北主場・奔龍而上》燈組與民眾合影。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

2026台北燈節在台北西門町與花博園區熱鬧展開，城市夜晚被燈光點亮，吸引大量民眾前往感受節慶氛圍。頂新和德文教基金會攜手味全龍打造主題燈組，將棒球精神融入城市燈節場景，讓民眾在璀璨燈海之中感受球場般的熱血與能量。即日起到3月15日，每天17時至22時在台北市中華路一段與秀山街口B4展區亮燈。

3月1日晚間燈區舉辦現場互動活動，吸引不少民眾駐足參與。味全龍球星曹祐齊驚喜現身與球迷互動，現場氣氛熱烈。味全公司與德克士炸雞也共同響應，在燈區發送限量小禮與優惠券，許多民眾排隊領取並合影留念，讓整個燈區充滿歡樂與熱鬧的節慶氛圍。3月14日18時至19時，Dragon Beauties小龍女成員馬妹也將現身與民眾近距離互動。現場加入味全龍LINE官方帳號並出示手機畫面，即可獲得限定小禮，讓球迷與遊客在賞燈之餘，也能留下難忘的互動回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲3月14日小龍女馬妹將接力登場與民眾現場互動。

14日味全公司、德克士炸雞持續到場響應，活動現場送限量小禮，民眾到場有機會領到「德克士招牌明星餐點折價優惠券」或「貝納頌輕負擔機能黑咖啡」，現場掃描專屬QR Code加入兩家企業的官方LINE，新會員還可獲得「免費雞塊優惠券」、「買一送一優惠券」與「味全美好食光官網限時優惠折扣」。

除了燈節互動活動外，成美文化園也推出串聯城市旅遊的入園優惠。民眾在3月底前出示與奔龍而上燈組的合照，上傳社群並標記成美文化園，即可享有150元優惠入園。讓賞燈之旅也能延伸至彰化，感受不同城市風景的魅力。頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫則推出互動抽獎任務，與燈組合照上傳指定貼文，標記兩位好友寫下新春祝福並加入LINE就能參加抽獎，活動詳情可至臉書粉絲團了解更多；誠摯邀請民眾把握燈節展期前來西門町走走，在熱鬧的燈海中感受棒球精神與城市活力。

成美文化園臉書粉絲團：

https://www.facebook.com/share/p/1AFnpU5Lqn

接棒未來臉書粉絲團：

https://www.facebook.com/share/p/16x1StFZYg