游盈隆任中選會主委　民眾黨團：期盼以公正專業態度領導中選會

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（13日）行使中央選舉委員會7名委員人事同意權，最終僅游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻。民眾黨團表示，期盼游盈隆先生榮任主委後，能一秉初衷，以獨立、公正與專業的態度領導中選會，使選務機關真正回歸制度本位。中選會委員不是任何政黨的工具人，而應是守護台灣民主程序公信力與價值的守門人。

民眾黨團指出，人事同意權是國會對獨立機關最重要民主監督機制之一，而中央選舉委員會作為國家選務的最高主管機關，其核心價值則在於體現「獨立、公正與專業」。中選會所職掌之選制是民主政治的根基，制度若失其公信，就會增添社會紛爭。台灣民眾黨團以負責任態度進行嚴格審查，並經過兩次內部會議充分討論後達成投票共識。

民眾黨團說，本黨8位委員都認為，中選會委員不僅須具備高度專業能力，更須能依法行政、獨立行使職權，不受政黨或權力影響。倘若有人為求官職而背棄過往主張，在本黨團提供之問卷中虛偽作答、或立場前後矛盾，或對於執政當局違法亂紀行為與選制亟需改善之現實採取護航態度，本黨團實難予以同意。

經綜合評估後，決定支持游盈隆擔任主任委員，並同意李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬3位出任委員。黨團衡平4位被提名人過去在學術界、法政領域與公共服務之表現，認為4位提名人對當前台灣選舉法令、選務運作與制度發展具備相當程度了解。而在回覆本黨團問卷時，4位被提名人立場清晰、態度坦誠，也展現對改善選舉制度與強化選務公信力的決心，因此獲得本黨團支持。

其中，由執政黨民進黨所提名的主任委員人選游盈隆，本黨團委員亦表達高度支持。民眾黨團指出，游盈隆先生過去在公共議題上屢屢能展現知識分子應有的良知與勇氣，在權力前保持獨立性格，對社會亂象勇於提出諍言。游盈隆先生長期主持民意調查，其研究與評論亦能反映真實民意，為公共討論提供重要參考。

黨團總召陳清龍表示：期盼游盈隆先生榮任主委後，能一秉初衷，以獨立、公正與專業的態度領導中選會，使選務機關真正回歸制度本位。中選會委員不是任何政黨的工具人，而應是守護台灣民主程序公信力與價值的守門人。

回顧上一屆由李進勇擔任主委期間，中選會對於選制改革與制度精進多採守舊、消極態度，甚至出現違法沒收立法院公投提案權等爭議，嚴重戕害選務機關公信力。因此，本黨團除恭喜本次獲立法院同意的四位被提名人，也誠摯期許新任主委與委員就任後，能以更高標準自我要求，讓中央選舉委員會回歸憲政體制下應有的獨立性，帶領中選會洗刷過去被視為執政黨附隨組織的質疑與汙名。唯有中選會能堅守「公正、獨立、依法行政」的原則，方能讓每一張選票都被公平對待，也才能守護民主制度最重要防線。