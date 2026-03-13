台東警局長訪視大武分局　關心基層員警辦公環境

▲台東縣警局局長林宏昇訪視大武分局。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局局長林宏昇於12日蒞臨大武分局主持警政工作座談會議，並實地關心基層員警勤務執行情形與辦公環境。會議由大武分局長趙連順陪同，分局副分局長、各組組長、隊長及各分駐（派出）所所長共同與會，針對轄區治安與交通重點工作進行簡報與交流。

會中首先由大武分局就轄區概況、近期刑案偵防作為及交通安全維護等工作進行說明，並針對治安情勢、刑案偵辦成果及交通事故防制等議題進行討論。林局長除聽取各單位簡報外，也鼓勵與會同仁踴躍提出基層實務建言，希望透過充分的意見交流，持續精進各項警政作為，提升整體勤務效能。

林宏昇局長表示，大武分局長期肩負南迴地區治安與交通維護重任，同仁在各項勤務工作上的努力與付出值得肯定。他也勉勵各單位持續強化勤務作為，培養良好的執勤思維與判斷能力，落實各項治安與交通維護措施，以確保轄區社會秩序穩定與民眾用路安全。

此外，林局長也相當關心基層員警的工作環境，於會中主動詢問各單位辦公廳舍及職場環境是否有需要改善或修繕之處，希望提供同仁更安全、舒適的工作空間，讓員警能安心執勤、專注投入警政工作。他也鼓勵同仁如有任何需求或建議，可透過幹部或主官反映，局方將積極協助處理，展現對基層員警的重視與關懷。

大武警分局表示，未來將持續秉持局長治警理念，強化社會治安維護、保障民眾生命財產安全，並持續推動交通安全與為民服務工作。在局長的指導及分局長的帶領下，全體同仁將齊心協力落實各項勤務作為，營造安全、安心的生活環境，守護地方治安與交通秩序。