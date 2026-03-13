　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東警局長訪視大武分局　關心基層員警辦公環境

▲台東縣警局局長林宏昇訪視大武分局。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣警局局長林宏昇訪視大武分局。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局局長林宏昇於12日蒞臨大武分局主持警政工作座談會議，並實地關心基層員警勤務執行情形與辦公環境。會議由大武分局長趙連順陪同，分局副分局長、各組組長、隊長及各分駐（派出）所所長共同與會，針對轄區治安與交通重點工作進行簡報與交流。

會中首先由大武分局就轄區概況、近期刑案偵防作為及交通安全維護等工作進行說明，並針對治安情勢、刑案偵辦成果及交通事故防制等議題進行討論。林局長除聽取各單位簡報外，也鼓勵與會同仁踴躍提出基層實務建言，希望透過充分的意見交流，持續精進各項警政作為，提升整體勤務效能。

林宏昇局長表示，大武分局長期肩負南迴地區治安與交通維護重任，同仁在各項勤務工作上的努力與付出值得肯定。他也勉勵各單位持續強化勤務作為，培養良好的執勤思維與判斷能力，落實各項治安與交通維護措施，以確保轄區社會秩序穩定與民眾用路安全。

此外，林局長也相當關心基層員警的工作環境，於會中主動詢問各單位辦公廳舍及職場環境是否有需要改善或修繕之處，希望提供同仁更安全、舒適的工作空間，讓員警能安心執勤、專注投入警政工作。他也鼓勵同仁如有任何需求或建議，可透過幹部或主官反映，局方將積極協助處理，展現對基層員警的重視與關懷。

大武警分局表示，未來將持續秉持局長治警理念，強化社會治安維護、保障民眾生命財產安全，並持續推動交通安全與為民服務工作。在局長的指導及分局長的帶領下，全體同仁將齊心協力落實各項勤務作為，營造安全、安心的生活環境，守護地方治安與交通秩序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄工地發現未爆彈！
又是日本撞人族！母女逛超商「遭連續衝撞」　包包狠砸女童臉部
偷鄰居狗狗...宰來吃掉　阿北認了6度犯案
三媽臭臭鍋宣布　全品項漲價
快訊／保二離職警一下車就狂奔！　全場傻眼
聯電股東會紀念品公開了　外觀曝光
快訊／國道重大事故撞一團　轎車遭壓爛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

南消五大走進日照中心宣導防災　長者學會避難與用電安全

2026臺灣燈會嘉義人潮爆滿　警方助民眾找回停車位置

成功分局兩幹部榮調新職　同仁歡送祝福再創佳績

台東警局長訪視大武分局　關心基層員警辦公環境

竹市府率隊前進東京食品展　成功拓展海外市場商

助光復災後經濟！大農大富3／15親子健走嘉年華　創意市集同步

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

南消五大走進日照中心宣導防災　長者學會避難與用電安全

2026臺灣燈會嘉義人潮爆滿　警方助民眾找回停車位置

成功分局兩幹部榮調新職　同仁歡送祝福再創佳績

台東警局長訪視大武分局　關心基層員警辦公環境

竹市府率隊前進東京食品展　成功拓展海外市場商

助光復災後經濟！大農大富3／15親子健走嘉年華　創意市集同步

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

會噴髒話的AI來了！Alexa+推出「成人限定模式」幫你做事還要順便吐槽你

最美童星昔參加《五燈獎》走紅　閃婚生子7年...近照曝光美成這樣！

快訊／高雄楠梓工地驚發現未爆彈　軍方人員急赴現場處理

長榮海運去年每股賺31.68元　董事會決議每股配息16元

朴贊郁神片重返大銀幕！宋康昊、李炳憲有話想說　台粉跪著看：好猛

富邦金2月獲利創歷年同期新高　前2月EPS 2.19元

台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

【多處旗幟遭殃】柯文哲布條被寫「王八、貪汙犯」！　民眾黨深夜衝警局提告

地方熱門新聞

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

雙桶屍徐德益主張復歸報告「無證據力」

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

不知父親已過世仍徒步尋父　警護送63歲男返家

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

家樂福超市台南文賢店開幕400坪複合賣場搶攻北區生活圈

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

路霸佔路可罰2400元　

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙消防11車出動幸未釀災

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

人妻控小三與夫外遇產子南院判侵害配偶權賠40萬

台中路樹遭吹倒　路過自小客被刮傷

更多熱門

相關新聞

車輛路口突拋錨　馬蘭警即時協助解危機

車輛路口突拋錨　馬蘭警即時協助解危機

台東警察分局馬蘭派出所員警日前執行巡邏勤務時，於轄區一處路口發現一輛自小客車拋錨停於路中，駕駛一時不知所措。員警見狀立即主動上前關心並協助處理，順利排除交通危機。

即／保二離職警模型槍換真槍　移送北檢畫面曝

即／保二離職警模型槍換真槍　移送北檢畫面曝

香港旅客刁車　太麻里警協助更換電池

香港旅客刁車　太麻里警協助更換電池

春遊南迴正夯　大武所長警廣宣導行車安全、防假中獎詐騙

春遊南迴正夯　大武所長警廣宣導行車安全、防假中獎詐騙

關山警分局常年訓練驗收　精進射擊與逮捕術

關山警分局常年訓練驗收　精進射擊與逮捕術

關鍵字：

大武分局警察台東

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面