買399元育兒箱被騙1485萬！被害人現身說法　籲民眾防詐

▲▼ 399元育兒行李箱成千萬詐騙陷阱，嘉市警攜金融機構推AI防詐ATM 強化阻斷詐騙金流 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化防詐合作機制，嘉義市政府警察局12日召開金融機構協調聯繫會議，邀集嘉義地檢署、金融機構、壽險業、當舖業代表、社區里長及志工團體，共同研商防詐合作機制，強化檢、警、銀與社區聯防力量。

會中播放一段由詐騙被害人親自拍攝的影片，該名被害人原本只是為了購買一個價格399元的「育兒行李箱」，加入社群育兒交流群組，卻在群組中接觸到假投資資訊，在詐騙集團長時間話術引導下，最終遭騙高達 1485萬元。警察局表示，假投資、假交友投資及假檢警仍是目前財損最高的詐騙手法，占整體財損金額超過七成，並呼籲社會大眾避免對被害人過度指責，唯有提升整體警覺，才能共同防堵詐騙犯罪。

會議中並邀請中國信託銀行嘉義分行與國泰世華銀行嘉義分行分享第一線阻詐經驗，常面臨民眾的不理解甚至責怪，但仍堅持專業判斷，寧可承受壓力，也要守住臨櫃阻詐的最後一道防線。統計顯示，嘉義市114年金融機構成功攔阻詐騙金額達2億6,528萬元，較113年大幅增加6成，顯示警銀合作機制已逐步發揮成效。

警方也在會中向金融機構推廣 AI防詐ATM 概念，爭取未來導入嘉義市設置。此類ATM可透過AI辨識提款人是否戴口罩、安全帽或其他大面積遮蔽臉部情形，並結合異常行為判斷，在高風險情況下發出警示、延遲交易甚至通報警方，從傳統「事後追查」轉向「即時預警與阻斷」，提高車手提款風險並降低詐騙金流提領成功率。





嘉義市政府警察局局長陳明志表示，在各界合作努力下，嘉義市詐騙案件與財損已呈下降趨勢。從 113年平均每月受理205件、財損1億2,561萬元，到 114年平均每月164件、財損8,080萬元，再到 今年1至2月平均112件、財損4,376萬元，顯示跨機關合作、金融機構警覺及社區防詐宣導已逐漸發揮效果。防詐工作從來不是單一機關可以完成的任務，需要檢察機關、警方、金融機構與社區共同努力，只要大家願意多問一句、多提醒一句、多通報一步，就有可能守住一個家庭一輩子的積蓄。