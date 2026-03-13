　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

買399元育兒箱被騙1485萬！被害人現身說法　籲民眾防詐

▲▼ 399元育兒行李箱成千萬詐騙陷阱嘉市警攜金融機構推AI防詐ATM 強化阻斷詐騙金流 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 399元育兒行李箱成千萬詐騙陷阱，嘉市警攜金融機構推AI防詐ATM 強化阻斷詐騙金流 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化防詐合作機制，嘉義市政府警察局12日召開金融機構協調聯繫會議，邀集嘉義地檢署、金融機構、壽險業、當舖業代表、社區里長及志工團體，共同研商防詐合作機制，強化檢、警、銀與社區聯防力量。

▲▼ 399元育兒行李箱成千萬詐騙陷阱嘉市警攜金融機構推AI防詐ATM 強化阻斷詐騙金流 。（圖／嘉義市警局提供）

會中播放一段由詐騙被害人親自拍攝的影片，該名被害人原本只是為了購買一個價格399元的「育兒行李箱」，加入社群育兒交流群組，卻在群組中接觸到假投資資訊，在詐騙集團長時間話術引導下，最終遭騙高達 1485萬元。警察局表示，假投資、假交友投資及假檢警仍是目前財損最高的詐騙手法，占整體財損金額超過七成，並呼籲社會大眾避免對被害人過度指責，唯有提升整體警覺，才能共同防堵詐騙犯罪。

▲▼ 399元育兒行李箱成千萬詐騙陷阱嘉市警攜金融機構推AI防詐ATM 強化阻斷詐騙金流 。（圖／嘉義市警局提供）

會議中並邀請中國信託銀行嘉義分行與國泰世華銀行嘉義分行分享第一線阻詐經驗，常面臨民眾的不理解甚至責怪，但仍堅持專業判斷，寧可承受壓力，也要守住臨櫃阻詐的最後一道防線。統計顯示，嘉義市114年金融機構成功攔阻詐騙金額達2億6,528萬元，較113年大幅增加6成，顯示警銀合作機制已逐步發揮成效。

▲▼ 399元育兒行李箱成千萬詐騙陷阱，嘉市警攜金融機構推AI防詐ATM 強化阻斷詐騙金流 。。（圖／翻攝嘉義市警局臉書）

警方也在會中向金融機構推廣 AI防詐ATM 概念，爭取未來導入嘉義市設置。此類ATM可透過AI辨識提款人是否戴口罩、安全帽或其他大面積遮蔽臉部情形，並結合異常行為判斷，在高風險情況下發出警示、延遲交易甚至通報警方，從傳統「事後追查」轉向「即時預警與阻斷」，提高車手提款風險並降低詐騙金流提領成功率。

▲▼ 399元育兒行李箱成千萬詐騙陷阱嘉市警攜金融機構推AI防詐ATM 強化阻斷詐騙金流 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局局長陳明志表示，在各界合作努力下，嘉義市詐騙案件與財損已呈下降趨勢。從 113年平均每月受理205件、財損1億2,561萬元，到 114年平均每月164件、財損8,080萬元，再到 今年1至2月平均112件、財損4,376萬元，顯示跨機關合作、金融機構警覺及社區防詐宣導已逐漸發揮效果。防詐工作從來不是單一機關可以完成的任務，需要檢察機關、警方、金融機構與社區共同努力，只要大家願意多問一句、多提醒一句、多通報一步，就有可能守住一個家庭一輩子的積蓄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄工地發現未爆彈！
又是日本撞人族！母女逛超商「遭連續衝撞」　包包狠砸女童臉部
偷鄰居狗狗...宰來吃掉　阿北認了6度犯案
三媽臭臭鍋宣布　全品項漲價
快訊／保二離職警一下車就狂奔！　全場傻眼
聯電股東會紀念品公開了　外觀曝光
快訊／國道重大事故撞一團　轎車遭壓爛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄楠梓工地驚發現未爆彈　軍方人員急赴現場處理

買399元育兒箱被騙1485萬！被害人現身說法　籲民眾防詐

貨櫃屋工作「硬抱強吻還襲臀」　色男認罪賠錢換緩刑

偷鄰居狗兒狠心宰來吃！阿北認了　「雲林狗見愁」22年6度犯案

快訊／狂奔畫面曝！保二離職警模型槍換真槍　移送北檢一下車就跑

搞丟手提包「證件財物都在裡面」失主急報案　烈嶼警助尋回

快訊／國2東向大湳段「7車追撞」翻覆釀6傷！　道路封閉搶救中

虛擬資產犯罪變多！士林分署跨機關培訓　強化追金流能力

五口命案女婿拒與黑心女李惠雯和解　「對我太太一家不公平」

台中9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行：傷勢跟我無關

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

快訊／高雄楠梓工地驚發現未爆彈　軍方人員急赴現場處理

買399元育兒箱被騙1485萬！被害人現身說法　籲民眾防詐

貨櫃屋工作「硬抱強吻還襲臀」　色男認罪賠錢換緩刑

偷鄰居狗兒狠心宰來吃！阿北認了　「雲林狗見愁」22年6度犯案

快訊／狂奔畫面曝！保二離職警模型槍換真槍　移送北檢一下車就跑

搞丟手提包「證件財物都在裡面」失主急報案　烈嶼警助尋回

快訊／國2東向大湳段「7車追撞」翻覆釀6傷！　道路封閉搶救中

虛擬資產犯罪變多！士林分署跨機關培訓　強化追金流能力

五口命案女婿拒與黑心女李惠雯和解　「對我太太一家不公平」

台中9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行：傷勢跟我無關

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

會噴髒話的AI來了！Alexa+推出「成人限定模式」幫你做事還要順便吐槽你

最美童星昔參加《五燈獎》走紅　閃婚生子7年...近照曝光美成這樣！

快訊／高雄楠梓工地驚發現未爆彈　軍方人員急赴現場處理

長榮海運去年每股賺31.68元　董事會決議每股配息16元

朴贊郁神片重返大銀幕！宋康昊、李炳憲有話想說　台粉跪著看：好猛

富邦金2月獲利創歷年同期新高　前2月EPS 2.19元

台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟

社會熱門新聞

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

老司機狂讚！六合夜市旁SPA店被抄了

男模會館衝流量！「5阿志頭」街頭跳洗腦舞

即／國2東向大湳段「7車追撞」翻覆釀6傷！　道路封閉中

調查官淪收簿手內幕曝

即／保二離職警模型槍換真槍　移送北檢畫面曝

台74線保時捷911跑車、凱燕撞一團

即／新北三重「工人10樓墜落」！　爆頭送醫搶救亡

即／婦浴室身亡脖子有勒痕　疑蓮蓬頭奪命

保二槍彈掉包案　離職警遭搜索拘提

即／19歲男面交變搶劫　失手逃台中

網紅「珮珮兒」遇車禍　全身多處挫傷工作停擺

柯文哲布條遭噴王八！台中男深夜落網

更多熱門

相關新聞

台灣銀行跨入虛擬資產　最缺的是「可落地的信任」

台灣銀行跨入虛擬資產　最缺的是「可落地的信任」

全球金融業加速擁抱虛擬資產：從穩定幣、資產代幣化（tokenization）到比特幣等新型態價值儲備工具，資金流動與資產配置正在被重新定義。對台灣的金融機構而言，關鍵已不再是「要不要做」，而是「如何在監管、風控與營運效率之間找到可落地的解法」。

「光全御苑」日系隔震工法切入宜居3房

「光全御苑」日系隔震工法切入宜居3房

警要求買黃金？　受害者遭騙500萬

警要求買黃金？　受害者遭騙500萬

網友精打細算「跳槽」成常態？

網友精打細算「跳槽」成常態？

政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

關鍵字：

嘉義市警局詐騙防詐AI金融

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面