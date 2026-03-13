王浩宇估算：卓榮泰包機208萬是「合理價格」　華航當然是賺錢的

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前私人包機赴日觀賞2026經典賽，引起議論。卓榮泰今（13日）公布相關單據，整趟旅程花費近214萬，其中包機費用是208萬。對此，前民進黨議員王浩宇表示，包機208萬，合理嗎？過去曾詢問華航來回的牌價是150萬單趟，來回300萬，基本上會給基本的折數，另外還有可以討論的空間，像是餐食成本、行李重量減少也可以省幾十萬元，所以208萬便宜嗎？其實就是「合理價格」，而且很多冷門航點的機票7000、載客率低，來回收入還比包機差很多，所以208萬元華航當然是賺錢的。

王浩宇表示，包機208萬，合理嗎？還在當議員的時候，有次比賽有思考過要包機讓中壢人可以到東京看球，因此當時就詢問過華航包機的價格。來回的牌價是150萬單趟，來回300萬。

王浩宇指出，基本上會給基本的折數，大概是8到9折之間，卓榮泰絕對可以拿到8折，因此大概就是240萬左右。

王浩宇指出，另外可以討論的空間，除了人數的減少、餐食成本的減少外，行李重量的減少，經過討論，最多也可以省幾十萬元。所以208萬便宜嗎？其實就合理價格。

王浩宇強調，華航很多飛馬尼拉等冷門航點的機票，一張7000、載客率低，來回的收入還比這個包機差很多，所以208萬，華航當然是賺錢的。不然哩？又不是慈善事業。

▼王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）