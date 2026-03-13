　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸提供20萬美元緊急人道主義援助　慰問撫卹伊朗遇難學生家長

▲▼伊朗南部米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

▲伊朗南部米納布鎮（Minab）悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

伊朗南部米納布鎮（Minab）2月28日一所女子小學遭遇空襲，造成165名女童及教職員喪命，震驚國際社會。在人道救助方面，大陸外交部發言人郭嘉昆今（13）日表示，中國紅十字會將向伊朗紅新月會提供20萬美元緊急人道主義援助，慰問撫卹伊朗遇難學生家長。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆指出，「中方譴責一切無差別襲擊平民和非軍事目標的行為，襲擊學校、傷害兒童更嚴重違背國際人道法，突破人類道德良知底線。」

郭嘉昆表示，對伊朗霍爾木茲甘省沙賈雷·塔耶貝小學遇難學生表示深切哀悼，向遇難學生家屬致以誠摯慰問，「中國紅十字會決定向伊朗紅新月會提供20萬美元緊急人道主義援助，專門用於慰問和撫卹遇難學生家長。中方願繼續本著人道主義精神向伊方提供必要幫助，支持伊朗人民度過難關。」

根據初步調查顯示，這起空襲或為美軍「戰斧」巡弋飛彈所致，當時美軍正在對鄰近的伊朗軍事設施進行打擊，而該所小學用地曾為軍事設施的一部分，無辜平民遇難的消息也使美軍在此次中東衝突期間，站上輿論批評風口浪尖。

更多新聞
陸提供20萬美元緊急人道主義援助　慰問撫卹伊朗遇難學生家長

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

