三媽臭臭鍋4/1漲價「全品項貴20元」　每鍋170元起跳

▲三媽臭臭鍋4/1漲價。（資料照／記者許權毅攝）

記者黃士原／台北報導

近年原物料、人事成本持續上揚，多家餐飲業陸續漲價，民眾最愛的庶民小火鍋「三媽臭臭鍋」宣布4月1日起，全品項調漲20元。

繼速食品牌「必勝客」日前悄悄漲價，庶民小火鍋「三媽臭臭鍋」也將跟進，有加盟店在臉書粉專提到，已經連續3年沒有漲價，但食材、消耗品、人力成本、瓦斯、水電費都在調漲，為了反映成本並維持良好的服務品項，4月1日起全品項上調20元，總公司也證實這項消息。

三媽臭臭鍋原本以百元小火鍋聞名，不過近年隨著物價上漲，每鍋售價已變成150元起跳（最高190元），4月1日起每鍋再貴20元，招牌大腸臭臭鍋將從150元調高到170元，已逼近200元關卡，番茄鍋則直接漲破200元（從190元漲到210元）。

▲必勝客漲價。（圖／記者許宥孺攝）

速食品牌「必勝客」日前也悄悄漲價，大比薩系列有8種口味價格調漲，「四小福」漲幅最多，從565元漲至610元，貴45元；「熱帶鳳梨海鮮總匯」從620元漲至660元；「彩蔬鮮菇」從660元漲至680元；「炙燒明太子嫩雞大比薩」從690元漲至720元；「超級總匯」從690元漲至720元；「雙層美式臘腸」從565元漲至595元；「日式照燒雞」從565元漲至595元；「夏威夷」從555元漲至565元。

個人比薩則有6種口味貴4至6元，包括「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」單點皆從115元漲至120元；「彩蔬鮮菇」從105元漲至109元；「日式照燒雞」、「夏威夷」、「雙層美式臘腸」則皆從89元漲至95元。