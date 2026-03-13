川普為何還沒贏？　CNN點出伊朗戰爭「7大潛伏危機」

▲美國總統川普2月28日下令對伊朗展開軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

CNN以「川普尚未贏得伊朗戰爭的7個原因」為題報導，儘管美國總統宣稱取得勝利，實際上卻面臨諸多政治與軍事挑戰，不僅是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖引發的全球能源危機，伊朗與美國的政治局勢也相當複雜難解。

1、荷莫茲海峽危機

荷莫茲海峽是全球1/5石油的運輸要道，如今卻被伊朗有效封鎖，導致油價飆升，船舶保險費用暴漲。而美國海軍因擔心反艦飛彈與無人機攻擊，不願進入這片危險水域。

目前尚無明確軍事手段能夠迅速重啟這條水道，即便恢復通行也需要持續的護航行動，而這恐怕超出美國與西方海軍的負荷範圍。更好選項是與伊朗達成政治解決方案，但川普要求無條件投降，而德黑蘭已經拒絕了。

國防優先組織（Defense Priorities）軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）指出，伊朗只需少量廉價無人機就能持續封鎖，但西方「沒有什麼好的手段，能夠透過武力重啟荷莫茲海峽」，再次強調需要政治解決方案，而非軍事手段。

▼一艘油輪行經荷莫茲海峽。（圖／路透）

2、最高領袖問題



伊朗前任最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在空襲第一天遭擊殺，讓這場衝突被視為美以實現政權更迭的直接行動。也因此，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任，讓川普宣稱的「成功」蒙上陰影，甚至被民主黨人批評為「軍事上的成功、戰術上的失敗」。

民主黨眾議員、前海軍陸戰隊員奧欽克洛斯（Jake Auchincloss）更表示，新領袖「比他父親更極端、更強硬」。

3、以色列會停戰嗎？



川普8日表示，這場戰爭何時結束，將由他與納坦雅胡「共同決定」。但即便川普出於政治原因想要收手，以色列也不一定會同意。

在以色列轟炸伊朗石油設施後，已有跡象顯示美以戰略目標可能不同。以色列在加薩、黎巴嫩、伊朗、敘利亞頻繁挑起戰爭與軍事行動，顯示該國將區域安全視為持續性任務，而非川普更青睞、有著明確勝利日期的軍事行動。

▼伊斯法罕（Isfahan）核子技術研究中心隧道入口，去年遭美國空襲的衛星影像。（圖／路透）

4、缺乏明確戰爭敘事

政府對於戰爭目標的描述混亂又矛盾，恐怕難以建構一個通順連貫的勝利故事，尤其如果中東局勢繼續超出川普掌控的話，更是如此。

5、核武問題

儘管川普宣稱摧毀伊朗核計畫，國際原子能總署（IAEA）卻認為伊斯法罕（Isfahan）核設施地下仍有約200公斤高濃縮鈾。若德黑蘭保有這些庫存，未來仍可能重啟核計畫。

本周有消息指出，川普可能派遣特種部隊取回濃縮鈾，但這將需要大量地面部隊，以及極其危險的任務行動。

6、伊朗人民靜默

川普發動戰爭時，曾對伊朗人民表示，「你們獲得自由的時刻即將到來」，並稱他們擁有千載難逢的機會，能夠挺身對抗神權獨裁統治。不過，迄今仍未出現此類反抗的公開跡象。

▼伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色列轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

許多分析師認為，更可能發生的情況是，美以停止轟炸後，德黑蘭政府將發起另一場殘酷鎮壓。若未來伊朗對中東地區不再構成威脅，川普或許仍能宣稱取得戰略勝利，但這與他早期的開戰論調相去甚遠。

7、美國政治局勢

對於美國國內民眾而言，油價飆漲與軍人傷亡讓選民難以認同川普的勝利宣言。川普必須在軍事優勢消退前盡快取勝並脫身，否則這場衝突恐將演變成持久消耗戰。