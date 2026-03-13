貨櫃屋工作「硬抱強吻還襲臀」　色男認罪賠錢換緩刑

▲陳姓男子在貨櫃屋內，不顧女子反抗，強吻抓住肩膀，二度親吻抱住女子還襲臀。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於2024年6月間，在大園區某置料場貨櫃屋內工作，趁2人獨處時突然色慾薰心，不顧女同事反抗，抓住她的肩膀強吻，女子嚇了一跳欲逃離，陳男卻擋在門口不讓離去，二度親吻抱住女子還襲臀強制猥褻得逞。桃園地院審理時，被告陳男認罪並與女子完成調解與賠償，法官審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

檢警調查，陳姓男子因在上下游承包商工作於2024年年初結識女子，同年6月19日上午9時許，2人一同在大園區某置料場貨櫃屋內工作，陳男突然不顧女子反對，親吻並將舌頭伸進女子嘴內，女子飽受驚嚇欲逃離，陳男抓住女子肩膀上臂，擋在貨櫃屋門口不讓女子離去，再次對女子親吻，還強行抱住且撫摸其臀部，以此方式對女子強制猥褻得逞，女子事後向親友家人哭訴，訴請桃園市警局婦幼警察隊偵辦。

桃園地院審理時，被告陳男坦承犯行不諱，法官審酌，被告為逞一己私慾，趁女子因工作獨自進入貨櫃屋時，不顧女子以肢體及言語表示拒絕，仍為強制猥褻之犯行，侵害女子身體及性自主權甚鉅。惟念被告於法院審理時終坦承犯行，並與女子達成調解與如期履行賠償，以彌補女子所受之損害，犯後態度尚可。

法官衡量被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，被告因一時失慮而為本案犯行，終在審理時坦承犯行，至今皆有如期履行調解，可認其尚有面對自身錯誤而悔過之心，法官堪認被告經此偵審程序及科刑宣告後，當能知所警惕而無再犯之虞，本院因認上開對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當。審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，本案可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。