清明返鄉更方便！　台中—金門航線3／16開放訂位

▲金門縣府清明連假租船航駛台中—金門航線3月16日開放訂位。（圖／金門縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府為減輕旅台鄉親清明節返鄉負擔並紓解台金空運壓力，將於清明期間租賃客船航駛台中至金門往返專船，預計4月2日晚間自台中港啟航、4月6日上午由金門料羅港返航，單程航行約8至9小時，並自3月16日起開放民眾登記訂位。

金門縣政府表示，縣長陳福海相當關心旅台鄉親於清明節期間返鄉祭祖需求，除要求相關單位妥善辦理掃墓期間交通與服務措施外，也循往年做法推出台金專船，提供除航空外的另一項交通選擇。此次航班單程可載運約300名乘客，將以旅台金門鄉親優先搭乘，如仍有剩餘名額，將視情況開放其他民眾搭乘來金旅遊。

依規劃，台中至金門航線將於4月2日晚間23時自台中港出發，預計隔日上午8時抵達金門料羅港；回程則於4月6日上午11時自料羅港啟航，預計晚間20時抵達台中港。旅客須於指定時間前完成報到，並可依各地集合點搭乘接駁車前往港區，包括台北、桃園、台中、台南與高雄等地皆設有接駁服務。

票價方面，一般身分單程500元；65歲以上長者、未滿12歲兒童、在學學生及身心障礙者等特殊身分為300元；低收入戶經檢附證明文件則可免費搭乘。登記購票自3月16日起至3月27日止，每日上午9時至下午17時可向各地登記窗口辦理，並可採現場或電話預約方式購票。

金門縣府提醒，若航行前三日因天候不佳或登記搭乘人數未達船舶運能55%，航班將取消。另每位旅客隨身行李限重20公斤，須自行搬運並妥善固定，以維護航行與乘客安全。金門縣府也呼籲有返鄉需求的鄉親把握時間登記訂位，以利行程安排。