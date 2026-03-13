偷鄰居狗兒狠心宰來吃！阿北認了　「雲林狗見愁」22年6度犯案

▲雲林吳男不只偷狗，還狠心宰來吃，更被爆出是累犯。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林縣元長鄉驚傳驚悚的吃狗肉案件！警方10日接獲民眾報案，指稱家中飼養的狗兒離奇失蹤，懷疑遭人捕捉並宰殺。警方與雲林縣動植物防疫所聯手追查後，鎖定2名70多歲吳姓男子涉嫌共同犯案，2人到案後坦承捕捉犬隻並宰殺食用，其中主要動手的吳男甚至已有多次相關前科，全案偵訊後，依《動物保護法》移送雲林地檢署偵辦。

警方表示，虎尾分局轄內派出所於10日接獲元長鄉民眾報案，指稱其飼養的狗疑似遭人捕捉並宰殺。警方隨即通報動植物防疫所共同調查，並依據報案人提供的線索及周邊監視器畫面，鎖定2名70餘歲吳姓男子涉有重嫌。經警方與防疫所連續2天查訪、約談，已完成初步調查並蒐集相關事證，2名嫌疑人也坦承犯行。

▲防疫所人員前往現場針對刀具及環境採證。（圖／記者游瓊華翻攝）

防疫所指出，本案主要涉案人為72歲的吳姓男子，他坦承曾宰殺犬隻並進行處理，防疫所人員已在現場針對刀具及環境採證，採集疑似殘留毛髮與組織殘渣送驗，但清查現場冰櫃及相關場所後，並未發現犬隻屠體或內臟等物證；至於另一名71歲吳姓男子，說詞仍有反覆，相關案情仍待進一步釐清。

據了解，涉嫌宰殺犬隻的吳男過去曾多次犯下類似案件，從2004年至2006年間就涉及3起相關案件，2013年再度犯案遭判刑3個月，2022年又被動保單位裁罰25萬元，未料2026年3月又再度犯案，累計已達6次。

防疫所表示，依《動物保護法》第12條規定，任何人不得宰殺犬、貓，違者可處2年以下有期徒刑或拘役，並得併科20萬元以上、200萬元以下罰金。全案後續將待相關跡證比對及檢驗結果確認後，由警方依法移送雲林地方檢察署偵辦。