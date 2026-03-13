　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷鄰居狗兒狠心宰來吃！阿北認了　「雲林狗見愁」22年6度犯案

▲雲林吳男不只偷狗，還狠心宰來吃，更被爆出是累犯。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林吳男不只偷狗，還狠心宰來吃，更被爆出是累犯。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林縣元長鄉驚傳驚悚的吃狗肉案件！警方10日接獲民眾報案，指稱家中飼養的狗兒離奇失蹤，懷疑遭人捕捉並宰殺。警方與雲林縣動植物防疫所聯手追查後，鎖定2名70多歲吳姓男子涉嫌共同犯案，2人到案後坦承捕捉犬隻並宰殺食用，其中主要動手的吳男甚至已有多次相關前科，全案偵訊後，依《動物保護法》移送雲林地檢署偵辦。

警方表示，虎尾分局轄內派出所於10日接獲元長鄉民眾報案，指稱其飼養的狗疑似遭人捕捉並宰殺。警方隨即通報動植物防疫所共同調查，並依據報案人提供的線索及周邊監視器畫面，鎖定2名70餘歲吳姓男子涉有重嫌。經警方與防疫所連續2天查訪、約談，已完成初步調查並蒐集相關事證，2名嫌疑人也坦承犯行。

▲雲林吳男不只偷狗，還狠心宰來吃，更被爆出是累犯。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲防疫所人員前往現場針對刀具及環境採證。（圖／記者游瓊華翻攝）

防疫所指出，本案主要涉案人為72歲的吳姓男子，他坦承曾宰殺犬隻並進行處理，防疫所人員已在現場針對刀具及環境採證，採集疑似殘留毛髮與組織殘渣送驗，但清查現場冰櫃及相關場所後，並未發現犬隻屠體或內臟等物證；至於另一名71歲吳姓男子，說詞仍有反覆，相關案情仍待進一步釐清。

據了解，涉嫌宰殺犬隻的吳男過去曾多次犯下類似案件，從2004年至2006年間就涉及3起相關案件，2013年再度犯案遭判刑3個月，2022年又被動保單位裁罰25萬元，未料2026年3月又再度犯案，累計已達6次。

防疫所表示，依《動物保護法》第12條規定，任何人不得宰殺犬、貓，違者可處2年以下有期徒刑或拘役，並得併科20萬元以上、200萬元以下罰金。全案後續將待相關跡證比對及檢驗結果確認後，由警方依法移送雲林地方檢察署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄工地發現未爆彈！
又是日本撞人族！母女逛超商「遭連續衝撞」　包包狠砸女童臉部
偷鄰居狗狗...宰來吃掉　阿北認了6度犯案
三媽臭臭鍋宣布　全品項漲價
快訊／保二離職警一下車就狂奔！　全場傻眼
聯電股東會紀念品公開了　外觀曝光
快訊／國道重大事故撞一團　轎車遭壓爛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄楠梓工地驚發現未爆彈　軍方人員急赴現場處理中

買399元育兒箱被騙1485萬！被害人現身說法　籲民眾防詐

貨櫃屋工作「硬抱強吻還襲臀」　色男認罪賠錢換緩刑

偷鄰居狗兒狠心宰來吃！阿北認了　「雲林狗見愁」22年6度犯案

快訊／狂奔畫面曝！保二離職警模型槍換真槍　移送北檢一下車就跑

搞丟手提包「證件財物都在裡面」失主急報案　烈嶼警助尋回

快訊／國2東向大湳段「7車追撞」翻覆釀6傷！　道路封閉搶救中

虛擬資產犯罪變多！士林分署跨機關培訓　強化追金流能力

五口命案女婿拒與黑心女李惠雯和解　「對我太太一家不公平」

台中9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行：傷勢跟我無關

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

快訊／高雄楠梓工地驚發現未爆彈　軍方人員急赴現場處理中

買399元育兒箱被騙1485萬！被害人現身說法　籲民眾防詐

貨櫃屋工作「硬抱強吻還襲臀」　色男認罪賠錢換緩刑

偷鄰居狗兒狠心宰來吃！阿北認了　「雲林狗見愁」22年6度犯案

快訊／狂奔畫面曝！保二離職警模型槍換真槍　移送北檢一下車就跑

搞丟手提包「證件財物都在裡面」失主急報案　烈嶼警助尋回

快訊／國2東向大湳段「7車追撞」翻覆釀6傷！　道路封閉搶救中

虛擬資產犯罪變多！士林分署跨機關培訓　強化追金流能力

五口命案女婿拒與黑心女李惠雯和解　「對我太太一家不公平」

台中9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行：傷勢跟我無關

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

會噴髒話的AI來了！Alexa+推出「成人限定模式」幫你做事還要順便吐槽你

最美童星昔參加《五燈獎》走紅　閃婚生子7年...近照曝光美成這樣！

快訊／高雄楠梓工地驚發現未爆彈　軍方人員急赴現場處理中

長榮海運去年每股賺31.68元　董事會決議每股配息16元

朴贊郁神片重返大銀幕！宋康昊、李炳憲有話想說　台粉跪著看：好猛

富邦金2月獲利創歷年同期新高　前2月EPS 2.19元

台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

社會熱門新聞

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

老司機狂讚！六合夜市旁SPA店被抄了

男模會館衝流量！「5阿志頭」街頭跳洗腦舞

即／國2東向大湳段「7車追撞」翻覆釀6傷！　道路封閉中

調查官淪收簿手內幕曝

即／保二離職警模型槍換真槍　移送北檢畫面曝

台74線保時捷911跑車、凱燕撞一團

即／新北三重「工人10樓墜落」！　爆頭送醫搶救亡

即／婦浴室身亡脖子有勒痕　疑蓮蓬頭奪命

保二槍彈掉包案　離職警遭搜索拘提

即／19歲男面交變搶劫　失手逃台中

網紅「珮珮兒」遇車禍　全身多處挫傷工作停擺

柯文哲布條遭噴王八！台中男深夜落網

更多熱門

相關新聞

雲林黃狗被丟下5樓　找到新家燦笑

雲林黃狗被丟下5樓　找到新家燦笑

雲林縣日前一隻大黃狗被人從5樓丟下，造成肝破裂、內出血、骨盆骨折等傷勢，如今牠已被新飼主領養回家疼愛，並取名為「勇醬」，食慾不錯的牠正在慢慢恢復中。勇醬面對人時總會露出可愛笑容，歷經痛苦仍願意再次相信人類，堅強模樣讓不少粉絲紛紛集氣，期待牠早日康復。

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

雲林縣議員提名名單公布　民進黨公布第一波布局

雲林縣議員提名名單公布　民進黨公布第一波布局

嘉義民宿變製毒基地　警抄出7公斤「一粒眠」

嘉義民宿變製毒基地　警抄出7公斤「一粒眠」

斗六轎車失控撞進禮儀社　駕駛受困送醫

斗六轎車失控撞進禮儀社　駕駛受困送醫

關鍵字：

雲林吃狗動保法

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面