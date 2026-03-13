最新民調王義川緊咬張善政　王浩宇揭實際差距：桃園是不可能的任務

▲民進黨立委王義川。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

根據《CNEWS匯流新聞網》最新「2026桃園市長民調」，民進黨若提名何志偉，對比國民黨張善政，目前有40.8%支持張善政，35.7%力挺何志偉；若是王義川對比張善政，則有41.8%支持張善政，34.4%挺王義川，落後7.4個百分點。對此，前民進黨桃園議員王浩宇12日表示，根據自己手邊的資料，民進黨不管派誰，都距離張善政有15個百分點以上的差距，甚至逼近20個百分點。所以他認為，桃園目前不是很難贏，而是不可能的任務，且這份民調數字樣本，民進黨支持者異常高，所以這個調查結果，他個人是存疑的。

根據《CNEWS匯流新聞網》最新「2026桃園市長民調」，結果顯示，若是民進黨提名何志偉，對比國民黨張善政，目前有40.8%桃園市民表態支持張善政，35.7%力挺何志偉，23.5%未表態。若是王義川對比張善政，則有41.8%支持張善政，34.4%挺王義川，23.8%未表態。

對此，王浩宇表示，有民調說何志偉、王義川緊咬張善政。拜託不要在那邊亂了好嗎? 根據自己手邊的資料，民進黨不管派誰，都距離張善政有15個百分點以上的差距，甚至逼近20個百分點。

王浩宇強調，桃園目前不是很難贏，而是不可能的任務，且這份民調數字樣本，民進黨支持者異常高，所以這個調查結果，他個人是存疑的。

本次「匯流民調」由《CNEWS匯流新聞網》民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為115年3月2日至3日晚間，調查對象為戶籍在桃園市年滿20歲的桃園市民。本次調查採用家戶電話執行，共計完成1,068份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負3.0個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源《CNEWS匯流新聞網》。

▼前民進黨桃園市議員王浩宇 。（圖／資料照）