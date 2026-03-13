8個颱風確定除名　專家曝將有「點心颱風」：越換越奇葩

▲2026年颱風委員會決議，將有8個颱風將被除名。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

將有8個颱風被除名，包括去年曾登陸台灣的「鳳凰」颱風，新名稱預計明年提出。氣象專家吳聖宇表示，部分颱風名字越換越奇葩，尤其是「萬宜」被替換後新名字為「點心」，未來很有可能會出現「點心颱風」的正式名稱。

氣象專家吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，2026年颱風委員會第58屆會議決議，今年確定將有8個颱風名稱被除名，新名稱預計於2027年提出。此次被除名的颱風包括「韋帕（Wipha）」、「竹節草（Co-May）」、「米塔（Mitag）」、「樺加沙（Ragasa）」、「博羅依（Bualoi）」、「麥德姆（Matmo）」、「海鷗（Kalmaegi）」以及「鳳凰（Fung-Wong）」。

此外，去年被除名的颱風名稱，今年也已提出替換的新名稱。吳聖宇說明，「艾維尼（Ewiniar）」替換為「Tirou（仙丹花）」、「摩羯（Yagi）」改為「Tomo（船尾座）」、「燕子（Jebi）」改為「Narae（翅膀）」、「山陀兒（Krathon）」改為「Burapha（東方）」、「潭美（Trami）」改為「Hoaban（羊蹄甲）」。

其餘更換名稱的颱風，還包括「康芮（Kong-rey）」將改為「Koki（香坡壘樹）」、「桔梗（Toraji）」改為「Gaeguri（青蛙）」、「萬宜（Man-yi）」改為「Dim-sum（點心）」以及「天兔（Usagi）」改為「Hebi（巨蛇座）」。

吳聖宇指出，颱風名字越換越奇葩，尤其是「萬宜」被替換後的「點心」，真的就是廣式點心的意思，不管是音譯還是意義都叫點心，所以很有可能會出現「點心颱風」的正式名稱。