助光復災後經濟！大農大富3／15親子健走嘉年華　創意市集同步

▲▼為促進光復災後經濟，花蓮縣府3月15日在大農大富平地森林園區舉辦「大農大富親子健走嘉年華」及青年創意市集。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為促進健康生活與地方經濟復甦，花蓮縣政府於3月15日在光復鄉大農大富平地森林園區舉辦「大農大富親子健走嘉年華」，結合親子健走、多元運動體驗及青年創意市集，吸引許多家庭與民眾走入森林參與活動。透過戶外健走與在地市集的結合，不僅營造健康樂活的生活氛圍，也為光復鄉在地商家創造交流與消費機會，帶動地方經濟活力。

本次活動規劃5公里親子健走路線，搭配滑步車、寶寶爬行賽及多項運動體驗，打造適合全齡參與的戶外嘉年華。完成健走的民眾可兌換市集消費券，讓參與者在享受森林慢活之餘，也能品嚐在地美食、選購特色商品，形成健康活動與地方消費相互帶動的良性循環。

活動現場同步舉辦「青年創意市集」，多數攤商來自光復在地青年創業者與店家，包含以在地農產製作的特色餐飲、手作商品與生活品牌等。透過市集平台，讓更多人看見光復青年創業的成果與地方特色，也為在地店家創造實際商機，促進街區經濟逐步恢復活力。

花蓮縣長徐榛蔚表示，馬太鞍溪堰塞湖災害，許多在地店家與青年面臨營運與生活上的挑戰，但也展現出堅韌與互助精神。縣府於災後推動「光復青年創業再生行動計畫」，希望透過資源支持與創業輔導，協助在地店家穩定經營、發展特色品牌，讓地方生活與經濟逐步恢復節奏。災後重建不只是基礎設施的修復，更重要的是讓地方產業與生活機能重新運轉，讓青年願意留下來、店家能持續經營，社區才能真正走向復甦。

花蓮縣政府表示，「光復青年創業再生行動計畫」透過公開徵選方式支持在地青年與店家提出創新營運與品牌發展方案，共有13組團隊獲得支持，涵蓋農產加值、文化創意及生活服務等多元領域，逐步形成光復街區多元而具活力的地方產業樣貌。這些團隊不僅是地方經濟的重要支撐，也展現出光復在災後重整與再生的行動力。

此次在大農大富舉辦的親子健走與青創市集，正是希望透過活動帶動人潮與消費，讓更多民眾走進光復、看見在地店家的努力，也以實際行動支持地方經濟。

花蓮縣府表示，將持續結合青年創業、市集活動與產業輔導等多元措施，陪伴光復鄉逐步恢復生活節奏，打造更具韌性與活力的地方經濟。

