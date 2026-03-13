快訊／柯媽乾女兒也遭藍白封殺　黃文玲回應了

▲立法院行使7位中選會委員被提名人同意權。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（13日）表決中選會人事權同意案，最終，在藍白合作下，主委被提名人游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻，民眾黨創黨主席柯文哲母親的乾女兒、律師黃文玲也遭藍白封殺。對此，黃文玲回應，中選會是一個獨立的機構，「如果因為我的答案是依法辦理，而無法接受，我已堅持法律人應該有的堅持，感謝對我支持及指教的所有朋友們」。

中選會目前僅有4位委員，依規定再增加1人即可開會。行政院去年12月將名單送至立院，此次被提名7名中選會人選，包括主委被提名人游盈隆，副主委被提名人胡博硯，以及黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬，多數為藍營、白營推薦人選，其中黃文玲是前民眾黨主席柯文哲媽媽的乾女兒，胡博硯則是民眾黨主席黃國昌老戰友。

國民黨團對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對胡博硯、黃文玲、陳宗義3人則是投無效票；民眾黨團則是同樣對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對剩餘3人則是投不同意票；民進黨團對7人皆投下同意票。最終游盈隆加上在野黨推舉的3人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬順利出線。

對於立法院對於中選會委員人事案的投票結果，黃文玲聲明，中選會是一個獨立的機構，應該秉持公正的立場，不屬於任何政黨，也不應該淪為特定議題的打手，「如果因為我的答案是依法辦理，而無法接受，我已堅持法律人應該有的堅持，感謝對我支持及指教的所有朋友們」。