攔計程車「車程5分鐘」司機一路狂罵：早知道不載了！釣一票苦主

▲計程車，司機，計程車司機，小黃，運將，乘客。（圖／記者張一中攝）

▲原PO在路邊攔了一輛計程車。（圖／資料照，下同）

記者施怡妏／綜合報導

不少人下雨或趕時間時，會直接攔計程車代步，一名女網友表示，一早遇到下雨天，加上趕時間，決定從台北101搭乘計程車前往台北醫學大學，車程約5分鐘，上車後司機一聽目的地後，態度立刻大便，一路抱怨、飆罵「早知道就不載了」，甚至想提早趕她下車，讓她感受很差。

雨天攔計程車　車程5分鐘遭司機一路碎念

女網友在Dcard發文，當天因為下雨又趕時間，從捷運台北101站出站後，直接在路邊攔計程車。上車後表明目的地是北醫，沒想到司機得知路程僅約5、6分鐘後，態度立刻轉變，沿路不斷抱怨，甚至直接說出「哇X早知道就不載了」；司機還反問她「如果妳是司機，短程載不載！」

▲▼開車,導航,駕駛,高速公路,國道,雨刷,定速,方向盤。（圖／記者鄺郁庭攝）

計程車司機變臉嗆「早知道就不載」

她表示，當下忙著趕時間沒有多做反應，司機甚至一度想讓她提早在前一個路口下車，最後將她載到校門對面，車資100元。不過她沒有記下司機姓名與車牌，事後想要申訴也沒辦法，「上網查才知道，計程車司機拒載短程可以投訴1999，但我身邊有人之前是被拒載雙北長程，理由是司機快下班，回家不順路」。

貼文曝光，網友建議改用APP叫車，平台會留下搭乘紀錄，若遇到司機態度不佳，還可以客訴，「快去下載APP叫車，用過之後再也沒有在找過路邊的計程車，就算旁邊有車，我照樣用叫車的」、「我也遇過討厭短程的司機，沿路一直罵」、「時代進步了，不必在街頭攔計程車，風險高服務又差，價格也貴」、「上次我朋友回他『阿是沒給你錢喔？』司機直接閉嘴」。

短程也不能拒載　違者最高可罰1200元

根據《道路交通管理處罰條例》第38條規定，計程車駕駛人若任意拒載乘客，或故意繞道行駛，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。若遇此情況，建議記下車號、駕駛執業登記證資訊並申訴。

03/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

