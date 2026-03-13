　
政治

竹市議員劉康彥確定不連任　林士凱接棒上陣今完成黨內登記

▲林士凱在市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆、彰化縣議員楊子賢，以及前行政院副發言人謝子涵等黨內年輕世代陪同下，今早完成黨內領表與登記作業。（圖／林士凱提供）

▲林士凱在市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆、彰化縣議員楊子賢，以及前行政院副發言人謝子涵等黨內年輕世代陪同下，今早完成黨內領表與登記作業。（圖／林士凱提供，下同）

記者郭運興／新竹報導

本屆得票超過7千票的新竹市北區議員劉康彥確定不再連任，改由33歲、具法律專業背景的辦公室主任林士凱披掛上陣。林士凱今（13日）完成民進黨黨內登記，他表示，盼能爭取北區議員提名，延續劉康彥勤走基層的服務精神，以及論述條理分明、積極解決問題的問政風格。

林士凱在市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆、彰化縣議員楊子賢，以及前行政院副發言人謝子涵等黨內年輕世代陪同下，今早完成黨內領表與登記作業。由於北區議員登記參選爆炸，若協調不成，民進黨預計4月初進行初選。

對此，林士凱表示，過去三年的議員助理「特訓」，讓他對地方的建設與發展需求非常熟悉，不論教育、交通、排水防洪、闢建公園、大菜市環境提升、舊城商圈的轉型及升級等基礎建設，相信市民都有看見市議員劉康彥和他一起努力的身影。

林士凱說，他曾歷任桃園地方法院書記官、新竹市政府行政處採購人員與議員助理，從司法、行政再到地方立法機關，前後十年時間，具有紮實歷練與解決問題的行動力，為了追求家鄉新竹市，尤其是北區能夠持續進步，懇請市民給予他服務的機會。

市議員劉康彥則說，林士凱非常自律，高度專注在助理工作，不僅對陳情案件掌握細膩，也對市政運作相當熟悉，更經常善用法律專業，免費替許多民眾解決疑難雜症。

劉康彥表示，林士凱更勤於走進基層，在市場、宮廟、社區發展協會、巡守隊、同鄉會、宗親會、義警消民防、各大社團等等，一直站在第一線，瞭解民眾的需求和想法。

劉康彥強調，和林士凱共事三年期間，深刻感受到他的責任感與行動力。無論是民眾請託還是公共議題的推動，林士凱都能細心思考、努力實踐，是他唯一支持與推薦的議員人選。

另外，行政院前副發言人謝子涵說，新竹是一個變化快速的城市，需要有「即戰力」的人投入公共服務，林士凱就是「最有經驗的新人」。

謝子涵說，林士凱長期關注新竹的交通、教育及環境議題，並透過實體和網路跟市民討論出更好的做法，解決大家遇到的問題。

謝子涵表示，無論是年輕人的心聲、年輕爸媽、長輩的困境，林士凱都認真傾聽，他是最有經驗的新人，希望新竹市民尤其是北區鄉親「唯一支持」林士凱。

▲▼林士凱在市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆、彰化縣議員楊子賢，以及前行政院副發言人謝子涵等黨內年輕世代陪同下，今早完成黨內領表與登記作業。（圖／林士凱提供）

03/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

竹市議員劉康彥確定不連任　林士凱接棒上陣今完成黨內登記

竹市議員劉康彥確定不連任　林士凱接棒上陣今完成黨內登記

行政院長卓榮泰日前私人包機赴日觀賞經典賽，引發政壇討論。卓榮泰今（13日）公布相關單據，包機費用為208萬。對此，曾是20年機師、馬英九總統專機飛行組員的民眾黨議員張志豪試算，民航業者包機若是松山機場起飛、東京羽田機場落地，使用A321neo執飛共提供180座位數，以單張機票（經濟艙）14428元計算， 259萬7040為單程包機價格、519萬4080為來回包機價格應屬合理。他也強調，一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式通常都是需要先付款。

關鍵字：

林士凱新竹市劉康彥謝子涵民進黨2026大選

