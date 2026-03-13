　
高雄櫻花祭準備狂歡！搭Uber享8折　一卡通輸入優惠碼半價喝手搖

▲高雄將迎接旅遊、活動熱潮，Uber推出限定搭車折扣。（圖／Uber提供）

▲高雄將迎接旅遊、活動熱潮，Uber推出限定搭車折扣。（圖／Uber提供）

記者許宥孺／高雄報導

2026高雄櫻花季今（13）日起，一連三天在高雄夢時代正面廣場舉行，Uber看準高雄經濟活動成長，帶動旅客移動需求，推出高雄限定優惠序號，於高雄上下車享四趟8折乘車優惠。iPASS MONEY 持續強化數位支付體驗，今起推出「開心喝飲料」活動，聯手9家連鎖手搖飲品牌，只要輸入指定代碼即可領優惠券，最高以半價喝手搖開啟美好週末。

Uber 解碼高雄移動圖譜：5 分鐘出發生活圈成形

根據 Uber 系統數據顯示，自2022年Uber App在高雄上線至今，乘車數量和行數都分別成長3倍，隨著需求上升、擴大營運，Uber 在高雄的合作車隊的職業駕駛人數年增25%，如今用戶平均約 5 分鐘即可叫到車，形塑出便利的「5 分鐘出發」生活圈。

數據分析指出，旅客進入高雄的重要門戶如高鐵左營站、高雄機場與高雄火車站是最大的下車地點；而駁二藝術特區、義享時尚廣場與夢時代等景點則是熱門的上車熱點。此外，不少追星族搭乘高鐵南下後，也會選擇叫車前往高雄巨蛋觀看演出，形成活躍的城市生活動線。平日上午10點至下午5點為熱門時段，晚間8點後的需求也明顯升溫，顯現高雄白天旅遊、夜晚聚會的獨特節奏。

▲Uber,外送員,外送,外送平台。（圖／Uber提供）

▲高雄人超愛訂購鍋燒意麵，頻率大勝台北8倍。（圖／Uber提供）

在地美食外送需求旺　鍋燒意麵訂購量勝台北 8 倍

除了移動需求，高雄的美食與生鮮外送市場同樣活躍。根據Uber數據顯示，高雄在地人氣美食「鍋燒意麵」的訂購頻率甚至高於台北8倍，而國民小吃肉燥飯、鹹酥雞等國民小吃亦是外送大宗。南部人也嗜好喝手搖飲，紅茶拿鐵、古早味紅茶等紅茶系飲品的購買頻率也達台北2倍以上 。

回應高雄春季旅遊、活動熱潮，Uber App 也趁勢推出期間限定乘車優惠，3月15日前輸入優惠序號【SAKURA2026】於高雄地區上車或下車，即享四趟 8 折乘車優惠（單趟最高折抵 30 元）。

▲▼手搖控週五開喝。（圖／一卡通提供）

▲手搖控週五開喝！一卡通聯手9家連鎖手搖飲推出優惠碼折扣。（圖／一卡通提供）

一卡通「週五狂歡」應援手搖控：領券最高回饋 50%

台灣手搖飲文化已成為現代人不可或缺的生活儀式感，根據經濟部最新統計，全台手搖飲產值已突破 1300 億元大關。iPASS MONEY（一卡通）為推動數位化消費，今（13 日）推出「開心喝飲料」回饋活動，聯合「鮮茶道」、「壽奶茶」、「大苑子」、「萬波島嶼紅茶」、「珍煮丹」、「COMEBUY」、「茶湯會」、「水巷茶弄」與「思茶」等9 大知名茶飲品牌，邀請用戶體驗無現金生活消費。

自3月13日起至4月12日，一卡通用戶在 iPASS MONEY APP「優惠券」專區輸入指定代碼【 飲料開喝囉 】以及【 喝爆手搖飲 】，即可領取 25 元優惠券（每人可各領 1 張），於指定門市單筆消費滿 50 元，隔日即可兌換25元儲值金立即入帳，以最高50%的驚喜回饋，為週五狂歡增添小確幸。

▲▼手搖控週五開喝。（圖／一卡通提供）

▲輸入指定折扣碼最高爽喝半價手搖。（圖／一卡通提供）

