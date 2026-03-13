油價狂飆對陸「影響不大」　陸官方學者超淡定：中國下很大功夫

▲大陸國務院參事室特約研究員姚景源。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

美以伊戰事仍在持續，抬升國際油價。大陸國務院參事室特約研究員姚景源公開表示，大陸的能源安全「沒有問題」，且由於在石油儲備方面下很大功夫，加上對油價的調控措施，國際油價飆升對大陸經濟與消費者物價指數（CPI）的影響不大。

中國記協今（13）日舉行新聞茶座，主題為「十五五時期中國經濟高質量發展的內外環境與政策取向」，姚景源獲邀演講並與中外媒體問答交流時，做出上述表示。

面對中東戰事，大陸應如何面對能源問題？姚景源回應，當前地緣政治錯綜複雜，很多問題都具有不確定性，中東戰事必然影響世界經濟，而中國作為世界第二經濟大國也躲不過去。

不過他強調，目前大陸的能源安全「沒有問題」，因在初級能源方面，石油已經排到第三位，加上「煤煉油」技術完全過關，以及多年來大陸設立多個國家儲備庫、使原油儲備充裕，還有大幅發展綠色能源。因此，無論是委內瑞拉或伊朗情勢變化，都對大陸經濟暫時影響不大。

國際油價暴漲，對大陸通縮壓力有何影響？姚景源回應，大陸現在一年消費原油超過7億噸，去年自產2.1億噸，進口5.7億噸，等於70％以上仰賴進口，因此國際油價上漲肯定影響大陸。他說，經測算，國際油價若上漲10％，大陸的生產者物價指數（PPI）指數約有0.5％的變化。

姚景源接著指出，中國在石油儲備方面下很大功夫，同時，大陸國家發改委的油價定價機制具有價格調控措施，可避免油價的暴漲暴跌。因此他認為，這波國際油價上漲，對大陸的PPI和CPI確實有一定的提升作用，但是提升幅度不高。

姚景源曾任大陸國家經委副處長、商業部政策研究室副處長、國際合作司處長、副司長、中國國際貿易促進會商業行業分會副會長、常務副會長、國內貿易部商業發展中心主任、中國商業聯合會副會長、秘書長等。前任大陸國家統計局總經濟師兼新聞發言人。