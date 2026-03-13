美國對60經濟體發動301調查　行政院：有信心維護產業最大利益

▲行政院。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

美國貿易代表署（USTR）於美東時間12日宣布依《1974年貿易法》第301條款，對台灣等60個貿易夥伴，未確實執行禁止進口強迫勞動產品進行調查。行政院說明，我方已於今年2月簽署「台美對等貿易協定（ART）」，其中也包括承諾防止強迫勞動與禁止進口強迫勞動產品，有信心在301調查中維護我國產業供應鏈最大利益。

行政院台美經貿工作小組指出，接軌國際勞動規範是我政府既定目標，過去鄭麗君副院長率領談判團隊在與美方談判過程中，已有充分意見交換與討論，雙方都有高度共識。為進一步落實防止強迫勞動，我方已於今年二月簽署「台美對等貿易協定（ART）」，其中也包括承諾防止強迫勞動與禁止進口強迫勞動產品。

台美經貿工作小組表示，美方在啟動本案調查後，已書面致函向我方說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，也會在調查過程中審酌我方相關努力。我方有信心在301調查過程中，會讓美方了解我方努力與承諾，以鞏固其結果將可充分反映先前ART成果，維護ART取得的相對優勢和最佳待遇。

為協助我國產業降低強迫勞動與經營風險，勞動部已在今年2月13日發佈「企業防治強迫勞動參考指引」，並和經濟部共同合作，啟動輔導製造業等相關廠商，在產業招募及管理移工上，符合國際規範。法制作業方面，勞動部將在《就業服務法》中，增訂禁止留置勞工重要證件之規範條文，以避免強迫勞動相關情事，目前草案已送行政院進行法制作業程序。勞動部也將精進雇主直接聘僱移工，並優化仲介評鑑制度。

對於建立阻止涉及強迫勞動之商品進入國內市場的機制，未來相關部會將依《貿易法》為管制法源，與美方合作推動執行，以落實國際供應鏈符合人權、韌性與永續治理的全球貿易趨勢。

因應美方展開301調查，為重建關稅措施建立法律基礎，台美經貿工作小組重申，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎；美方陸續公布或未來可能納入301調查的多項議題，在ART已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，政府會確保我國所取得的最佳待遇結果不打折扣。