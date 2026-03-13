　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被AI取代！28歲男月收「砍到剩2萬」快破產　悲慘遭遇引共鳴

▲▼ 電腦,工作。（示意圖／VCG）

▲ E先生過去靠著接案寫文，每月可進帳30萬日圓。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名28歲自由撰稿人在社群平台X上訴苦，稱自己因企業大量引進生成式AI被減薪，月收入從原本的30萬日圓（約6萬台幣）暴跌至10萬日圓（約2萬台幣），甚至面臨無法維持生計的困境，引發不少網友共鳴。

辭職轉當自由工作者　靠人脈月入30萬日圓

日媒《日刊SPA！》報導，這名化名E先生的寫手無奈表示，「生成式AI讓我丟掉太多案子，收入大幅縮水，老實說日子過得很辛苦。」他原本是一般上班族，因職場人際關係不睦選擇辭職，加上曾在付費文章平台note上成功售出一篇300日圓的作品，令他在2025年夏天決定轉職為自由工作者，主要從事YouTube短影音腳本創作、撰寫金融類文章及個人經驗散文等。

E先生起初透過CrowdWorks和Lancers等外包平台接案，雖曾遭遇低價競爭或詐騙等新手常見困境，但他積極拓展人脈，更從家鄉靜岡縣搬到東京，固定在共享辦公空間工作。他回憶道，「有次工作到深夜，同桌的企業主管主動搭話，聊著聊著就變成合作機會。」靠著線下交流建立人際關係，加上參加產業研討會和大型商展，使E先生的業務量穩定成長，收入一度達到每月30萬日圓。

客戶引進AI系統　長期合作直接喊卡

然而好景不常，約3個月前，E先生長期配合的電商網站負責人傳來訊息稱，「公司引進的AI系統可以寫出高品質文章，下個月起就不需要你的稿件了，真的非常感謝你！」看似客氣的道別，實則是工作被直接終止。

更令他心寒的是，約1個月後另一家媒體專欄編輯告訴他，「我們讓AI寫了跟你一樣的主題，發現AI寫得更易懂好看。」後來他的工作內容便從撰稿變成修改AI生成文章，單篇報酬也被砍到原本的1/10。

報酬砍成1/10卻不敢翻臉　「降級比解約更煎熬」

面對這番待遇，E先生坦承自己可能在能力或效率上有所不足，但也認為比起直接被解約，「工作還在卻被大幅降薪降級」反而更煎熬，「對方只是在聊天室隨便丟個訊息，但對我來說真的很難過」，又不好意思翻臉抱怨，但這種無奈的情形不僅耗費時間與精力，更連帶影響其他工作表現，卻又因還有微薄收入而難以主動辭職。

月收剩2萬台幣　仍想靠內容翻身

月收入僅剩10萬至15萬日圓令E先生瀕臨破產，甚至開始瀏覽求職網站，考慮重返職場。不過他並未完全放棄創作之路，仍持續製作YouTube短影音腳本，目前每月產出約10支，並以晉升內容總監為目標。

他也計劃透過部落格和note等平台發布付費文章，分享自己在AI時代的工作經驗，藉此建立個人品牌，「雖然失去很多東西，但我想從谷底爬起來翻身，透過我的文章和內容去鼓舞其他人。」

03/11 全台詐欺最新數據

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

