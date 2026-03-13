虛擬資產犯罪變多！士林分署跨機關培訓　強化追金流能力

▲行政執行署署長繆卓然（中）、洗防辦執行秘書羅韋淵（右三）、士林分署分署長吳廣莉（左三）等人，與70名與會人員參與防制洗錢及打詐宣導活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為強化打詐與洗錢防制量能，法務部行政執行署士林分署12日與行政院洗錢防制辦公室舉辦「防制洗錢、打擊詐欺、虛擬資產執行實務」講座，邀集實習司法官、行政執行官及北部各分署同仁約70人參與，深化虛擬資產犯罪執法知能。

活動由行政執行署署長繆卓然、行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵及士林分署分署長吳廣莉揭開序幕。繆卓然表示，隨著虛擬資產與數位科技快速發展，洗錢與詐欺犯罪手法日益複雜，檢察機關與行政執行體系在查扣虛擬資產及變價執行上，扮演阻斷犯罪金流的重要角色。他強調，面對新型態金融科技，必須落實「法遵先行、洗防先行」，建立完整防制體系。

吳廣莉指出，虛擬資產帶來金融創新契機，但也伴隨新型態犯罪風險，若能提升執法人員對虛擬資產金流追索與詐騙手法辨識能力，將有助強化整體執法效能。

▲士林分署與洗防辦共同舉辦「防制洗錢、打擊詐欺、虛擬資產執行實務」宣導講座，吸引70名執法人員共襄盛舉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

羅韋淵則以南韓國稅廳誤曝光錢包助記詞，導致約480萬美元加密貨幣遭竊的案例為例，提醒數位資產管理風險不容忽視。他並指出，國際反洗錢趨勢逐漸朝「以被害人返還為中心」發展，透過與交易平台合作建立退款機制，凸顯跨機關與公私協力的重要性。

本次課程結合偵查端、平台端與執行端觀點，由禾亞數位科技董事長彭云嫻與經理張翔講授虛擬貨幣交易平台反洗錢措施；羅韋淵分享虛擬資產偵查、扣押與變價實務；士林分署行政執行官韓鐘達則說明行政執行機關在阻斷不法金流上的角色。

士林分署表示，面對科技發展帶來的犯罪型態轉變，未來將持續深化跨機關合作與專業培訓，強化執法量能，守護社會正義的最後一哩路。