社會 社會焦點 保障人權

五口命案女婿拒與黑心女李惠雯和解　「對我太太一家不公平」

▲▼王家,五口命案,告別式,。（圖／記者許權毅攝）

▲台中五口命案，主嫌李惠雯收押至今，案件仍在審理中，王家女婿表明拒絕跟李女調解。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案昨日在台中地方法院安排下，主嫌李惠雯與告訴人進行調解，但王家擔任軍職的女婿拒絕與李女和解，並未出席。今日他透過議員謝志忠指出，希望對方還是能受到相對的重懲，「和解對於我太太一家不公平，我也相信法律能夠讓我太太一家，以及一些受害者有應有的公道」。

檢方起訴認定，李惠雯利用黃金代購等方法，騙取眾多被害人能夠賺取佣金，結果導致王家五口陷於錯誤，投入大量金錢，還遭李女恐嚇威脅，選擇走上絕路。李女則被檢方以銀行法之非法吸金、詐欺取財、恐嚇取財、洗錢、偽造私文書等罪起訴，今年1月首度開庭時，坦承全部犯行，稱自己看了法律相關書籍，才知道自己犯了錯。

▲▼ 李惠雯 。（圖／記者許權毅攝）

▲李惠雯前一次開庭時全數認罪。（圖／記者許權毅攝）

王家女婿告訴代理人林瓊嘉說，「李惠雯是否犯後態度良好？要從偵查階段開始看，畢竟李女知道王家5人死亡後，竟然是開始串證」。林瓊嘉強調，「認罪與贖罪之間，李有認罪該給予肯定，但也是因為罪證確鑿，王家五口用死亡來面對，是多麼絕望？死前還說自己太軟弱、李女太可惡，試問李惠雯要如何面對5名往生者？王家女婿不會做任何調解，請法院做出如檢方處15年以上之刑，讓李惠雯有生之年贖罪。」

昨日地院安排調解，王家女婿與林瓊嘉都沒有出席，其餘告訴人之中，僅有一人與李女達成調解。

台中市議員謝志忠今日代替王家女婿發聲指出，就是希望李女能受到相對應的重懲。謝志忠表示，王家女婿是一個非常善良的人，事發至今始終沒有口出惡言，但他始終堅守一個底限，就是一家五口的生命不能就這樣白白失去。

五口命案女婿拒與黑心女李惠雯和解　「對我太太一家不公平」

9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行

9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行

台中市一名廖男跟前妻生下一名男嬰，卻把僅9個月大的小孩虐到遍體鱗傷，甚至把孩子塞進木箱裡，活活虐死。本案預計由國民法官審理，今日開準備庭，廖男稱：「基本上我全部都否認。」認為孩子傷勢與自己無關。

