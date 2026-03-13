中選會人事表決綠推薦3人遭封殺　政院質疑：以政黨立場當唯一考量

▲中選會委員同意權行使最終結果，七名委員四名通過，其中游盈隆過關任主任委員，胡博硯任副主委遭否決。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（13日）行使中央選舉委員會7名委員人事同意權，最終僅游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻。對於表決結果，行政院發言人李慧芝表示，從表決結果來看，人事同意與否，顯然並非基於專業審查與理性判斷，而是以政黨立場當作唯一考量，再次顯示現階段的立法院，難以就人事同意案進行專業、理性的審議。

中選會目前僅有4位委員，依規定再增加1人即可開會。行政院去年12月將名單送至立院，此次被提名7名中選會人選，包括主委被提名人游盈隆，副主委被提名人胡博硯，以及黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬，多數為藍營、白營推薦人選。

稍早投票，國民黨團確實對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對胡博硯、黃文玲、陳宗義3人則是投無效票；民眾黨團則是同樣對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對剩餘3人則是投不同意票；民進黨團對7人皆投下同意票。

對此，李慧芝指出，行政院為了朝野合作，以順利推動選務工作，特別函請在野黨推薦中選會人選。但從表決結果來看，人事同意與否，顯然並非基於專業審查與理性判斷，而是以政黨立場當作唯一考量，再次顯示現階段的立法院，難以就人事同意案進行專業、理性的審議。

李慧芝強調，人事同意權的行使應回歸專業審查與制度精神，避免淪為政黨對抗的工具。對於此次審查結果，行政院的誠意沒得到在野黨的善意，行政院表達強烈遺憾，也礙難接受這樣的結果。