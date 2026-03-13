　
    • 　
>
新航台北航線5月底前「每周增4班」　機上娛樂、WiFi升級

▲▼新加坡航空B787-10，新加坡航空空服員，新加坡航空飛機餐。（圖／新加坡航空提供）

▲新加坡航空台北航線增班。（圖／新加坡航空提供）

記者李姿慧／台北報導

航空市場需求旺盛，即便面臨地緣政治衝突干擾，導致油價飄升，恐衝擊航空公司獲利和票價，不過看好台灣市場，新加坡航空宣布，即起至5月底，新加坡-台北航線每周加開4班，機上娛樂系統也將升級，並提供衛星機上Wi-Fi服務。

新加坡航空台灣分公司總經理歐陽漢源去(2025)年7月起掌舵台灣市場，歐陽漢源指出，過去一年台灣市場在旅遊及商務的需求持續穩健成長，帶來正向的成果，為了回應市場需求，新加坡航空於2026年2月至5月期間，新加坡-台北航線每周加開4班航班，每周航班數增加至18班，代表對台灣市場的信心，也希望為旅客帶來便利與彈性的服務。

今(2026)年1月至3月期間，新航增班可倫坡航班至每周10班，並於2月至5月期間增加台北航線航班每周4班。今年3月29日至10月24日北半球夏季班表，新航每日飛往杜拜的航班部署A380客機，並增加飛往曼谷、巴塞隆納、凱恩斯、泗水及仰光的航班班次，不過相關航班皆須視主管機關批准情況而定。

▲▼新加坡航空北亞區副總裁李錫榮(右)、台灣分公司總經理歐陽漢源(左)。（圖／記者李姿慧攝）

▲新加坡航空北亞區副總裁李錫榮(右)、台灣分公司總經理歐陽漢源(左)。（圖／記者李姿慧攝）

新加坡航空北亞區副總裁李錫榮表示，目前新航客運航線已經涵蓋37個國家及地區，共136個航點，未來將持續優化航網布局，強化歐洲和亞洲航點，回應市場需求，並推出新產品服務，包括新一代的機上娛樂系統，導入高速低軌衛星機上Wi-Fi服務，未來也將持續鞏固網絡，導入靈活策略、思維並在穩健財務基礎上持續成長，盼見證下一個新里程碑。

隨著新航波音737-800NG機隊全面退役，新航於所有機型上皆提供可全平躺商務艙座椅，以及免費機上Wi-Fi與椅背上的機上娛樂系統，今年飛行體驗升級後，提供全新KrisWorld機上娛樂系統、餐飲選擇的升級、全新的過夜包，以及其他機上服務項目。長程機隊則逐步導入高速低軌衛星連線服務，提升機上Wi-Fi體驗。

此外，越捷航空近日也宣布推出全新優惠，台灣旅客飛往越南，即日起至2026年3月22日只要預訂直飛航班，即享有20公斤免費托運行李，航線涵蓋台北、台中與高雄飛往河內與胡志明市，以及台北飛往富國島，5月5日至6月5日期間出發的旅客，皆可享有此優惠。

