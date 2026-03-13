又是日本撞人族！韓母女逛超商「遭連續衝撞」　包包狠砸女童臉部

▲韓國女童遭包包砸臉，直接撞上貨架。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本「撞人族」近期再度引發關注，一名韓國母親也分享受害影片，一家三口在名古屋逛超商時，她和年幼女兒竟先後遭到蓄意撞擊，而撞人的年輕日本女子，竟自顧自地揚長而去。

影片曝光 日女連續撞擊母女

韓國A女士11日發文表示，當時一家人正在逛超商，並且隨手拍攝影片。未料，一名年輕日本女性首先撞了她的肩膀，接著又用包包猛砸女兒。

根據影片，A女士掌鏡到一半，就因遭撞擊而發出驚呼。該名日本女子繼續往前走，刻意用包包砸上女兒臉部，害得小女孩瞬間重心不穩，摔在旁邊貨架上。

A女士表示，這段影片是全家人2024年赴日旅遊時拍攝，「我自己被撞還能忍耐，但看到女兒被欺負真的無法忍受，當場就追上去對那名女性咆哮。」她最近看見東京又發生類似事件，火氣又上來了，「希望日本民眾能多看看這段影片，也希望這種事不要再發生。」

撞人族是誰？台灣女童也受害

上月一名台灣女童在東京澀谷十字路口拍照時，被後方走來的女子用肩膀和手臂猛力推擠，當場重心不穩、跌倒在地，而肇事者頭也不回地離開現場。

《中央日報》等日媒報導，隨著此類事件接連發生，日本社會再度關注「撞人族」（ぶつかり族）的現象。

「撞人族」是指在人潮擁擠的公共場所，刻意用身體衝撞他人、造成不適甚至傷害的特定族群。早在2018年，這個現象就已引起廣泛關注，當時一名男子在30秒內連續撞擊4名女性的影片在網路瘋傳，已演變成嚴重的社會問題。