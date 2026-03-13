　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一眼測出你的幸福感！日網瘋傳「直覺測驗」看透潛意識渴望

▲▼心理測驗,幸福,潛意識,渴望,好奇,目標。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲每個人對幸福的定義不同，從抽象圖形的心理測驗直覺解讀，揭發你最渴望的幸福來源。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

同樣的圖形在不同人眼裡，竟會產生完全不同的解讀！日本網站《Trill》近期分享一項心理測驗，主張大腦對抽象圖像的「第一眼直覺」，能精準反映出個人的潛意識價值觀與當下的心靈渴望。心理專家指出，這種「視覺投射」往往隱藏著一個人對幸福的定義。想知道最能觸動你內心快樂開關的瞬間是什麼嗎？請在不經思考的情況下觀察下方圖形，並從四個選項中選出你最先認出的物品。

Q：觀察下方的抽象圖形，不經意地看過去，你覺得它最像什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼心理測驗,幸福,潛意識,渴望,好奇,目標。（圖／翻攝自心測官網）

A、草莓
B、國王
C、狐狸
D、蛇頭

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

1、選擇「草莓」的人：幸福源於「生活中的微小喜悅」

如果你第一眼看到的是草莓，代表你是一個容易因為「小確幸」而感到滿足的人。草莓象徵著甜美、可愛以及給自己的小小獎勵；這反映出比起驚天動地的大事，你更容易在平凡日常的瑣事中獲得療癒。

無論是品嚐到美食的瞬間，還是與好友談笑風生的片刻，你都能敏銳地捕捉到快樂的火花。這種感受幸福的能力非常豐富，即使在忙碌的節奏中，你也能察覺季節的更迭或生活中的微小美景。建議持續守護這份感性，並試著在穩定的生活中接觸新事物，慢慢拓寬自己的世界。

2、選擇「國王」的人：幸福源於「達成目標的成就感」

如果你第一眼看到的是國王，代表你是在「有所成就」時最能感到幸福的類型。國王象徵著核心地位、成功與影響力；這顯示當你的努力開花結果，或是成功扮演好社會角色、扛起責任時，會獲得極大的滿足感。

在朝向目標邁進的過程中，只要感覺到進展，你就會充滿動力。當你被他人寄予厚望，或是感覺自己對周遭有所貢獻時，內心會感到特別充實。對你而言，幸福往往與「結果」掛鉤。雖然擁有目標能提升人生滿意度，但偶爾試著放鬆肩膀，試著去享受過程本身，或許能讓你的心靈更加穩定且富足。

3、選擇「狐狸」的人：幸福源於「發現新奇事物的時刻」

第一眼認出狐狸的人，通常在「有新發現」時最感快樂。狐狸在象徵意義中代表智慧、靈活與好奇心；這意味著當你腦中浮現新點子，或是洞察到事物本質的瞬間，會感到無比興奮。

你擅長在人際互動中挖掘新的視角，也喜歡花時間鑽研感興趣的課題。那些旁人容易忽略的細節，往往是你獲得滿足感的來源。你的幸福建立在「知性刺激」與「探索未知」之上。建議保持這份旺盛的好奇心，勇於挑戰新事物，這份探究精神正是你個人魅力所在。

4、選擇「蛇頭」的人：幸福源於「感到安心的時刻」

如果你覺得圖形看起來像蛇頭，代表你最重視「安心感」。蛇在心理象徵中常與警戒心、直覺與謹慎聯繫在一起；這顯示你傾向於仔細觀察周遭狀況，在確認環境安全無虞後才會採取行動。

當事情進展順利、或是原本擔心的問題圓滿解決時，那種「鬆了一口氣」的感覺對你而言就是最大的幸福。你追求穩定的環境與和諧的人際關係，這能讓你的情緒保持平穩。這種慎重的特質是你穩定人生的力量。守護好讓你感到放鬆的空間與信任的對象，能讓你更有勇氣去面對未來的挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又是日本撞人族！母女逛超商「遭連續衝撞」　包包狠砸女童臉部
偷鄰居狗狗...宰來吃掉　阿北認了6度犯案
三媽臭臭鍋宣布　全品項漲價
快訊／保二離職警一下車就狂奔！　全場傻眼
聯電股東會紀念品公開了　外觀曝光
快訊／國道重大事故撞一團　轎車遭壓爛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明晨局部剩8度　周末回暖好天氣

味全龍《奔龍而上》人氣湧現　3/14小龍女馬妹現身燈節現場

三媽臭臭鍋4/1漲價「全品項貴20元」　每鍋170元起跳

體諒男友月薪28K很少送禮！「1舉動」讓她看破了：只是不願花

一眼測出你的幸福感！日網瘋傳「直覺測驗」看透潛意識渴望

8個颱風確定除名　專家曝將有「點心颱風」：越換越奇葩

台灣燈會頻傳「遊客手機掉馬桶」　清潔人員忍臭從糞坑撈回12支

高雄櫻花祭準備狂歡！搭Uber享8折　一卡通輸入優惠碼半價喝手搖

台30線玉長隧道災害聯防演練　3 ／17上午雙向封閉1時半

新航台北航線5月底前「每周增4班」　機上娛樂、WiFi升級

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

明晨局部剩8度　周末回暖好天氣

味全龍《奔龍而上》人氣湧現　3/14小龍女馬妹現身燈節現場

三媽臭臭鍋4/1漲價「全品項貴20元」　每鍋170元起跳

體諒男友月薪28K很少送禮！「1舉動」讓她看破了：只是不願花

一眼測出你的幸福感！日網瘋傳「直覺測驗」看透潛意識渴望

8個颱風確定除名　專家曝將有「點心颱風」：越換越奇葩

台灣燈會頻傳「遊客手機掉馬桶」　清潔人員忍臭從糞坑撈回12支

高雄櫻花祭準備狂歡！搭Uber享8折　一卡通輸入優惠碼半價喝手搖

台30線玉長隧道災害聯防演練　3 ／17上午雙向封閉1時半

新航台北航線5月底前「每周增4班」　機上娛樂、WiFi升級

長榮海運去年每股賺31.68元　董事會決議每股配息16元

朴贊郁神片重返大銀幕！宋康昊、李炳憲有話想說　台粉跪著看：好猛

富邦金2月獲利創歷年同期新高　前2月EPS 2.19元

台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

抓包卓榮泰包機、球票費用隔2天才匯款　陳沂酸：先享受後付款？

南消五大走進日照中心宣導防災　長者學會避難與用電安全

明晨局部剩8度　周末回暖好天氣

2026臺灣燈會嘉義人潮爆滿　警方助民眾找回停車位置

辭職又搬家！她住進「男友買的房」想幫分攤　網搖頭：成本很高了

張秀卿想邀Selina當嘉賓！　搬出任爸任媽殺價：打五折XD

生活熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝

快訊／14縣市低溫特報！急凍跌破10度

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆

即／高雄3/22大停水12hrs　範圍曝光

今晨7.1度！半個台灣急凍　最冷時刻出爐

更多熱門

相關新聞

台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

AI化身「生活教練」正夯　專家教你看清「討好陷阱」

AI化身「生活教練」正夯　專家教你看清「討好陷阱」

快樂好難？10句話教你轉換心情

快樂好難？10句話教你轉換心情

關鍵字：

心理測驗幸福潛意識渴望好奇目標

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面