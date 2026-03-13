　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁成最大贏家！中東開戰油價漲　俄羅斯「每天多賺48億」戰爭財

▲▼ 俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話。（圖／路透）

▲ 普丁意外成為美以對伊朗軍事行動的贏家。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯合以色列對伊朗展開軍事行動後，荷莫茲海峽被封鎖引發全球油價飆漲，俄羅斯卻意外成為最大贏家，每天從原油銷售中獲得高達1.5億美元（約48億台幣）額外收入。

印中轉購俄油　莫斯科累積19億美元稅收

《金融時報》報導，印度和中國因中東供應中斷，轉向大量採購俄羅斯原油，已讓莫斯科累積13億至19億美元的石油出口稅收意外之財。

據業界數據與分析師估算，假設俄羅斯烏拉爾原油價格本月維持在每桶70至80美元，相較前2個月每桶52美元大幅提升，克里姆林宮在3月底前可望進帳33億至49億美元的額外收益。

高油價成及時雨　助俄國達成預算目標

這對原先陷入困境的莫斯科來說可謂及時雨，因國際能源總署（IEA）12日發布的報告顯示，俄國2月原油出口量暴跌11.4%至每天660萬桶，創下2022年入侵烏克蘭以來最低紀錄。

基輔經濟學院能源研究主管多多諾夫（Borys Dodonov）指出，目前的高油價「將有助俄羅斯達成本季預算目標，甚至開始累積一些資金」。

普丁提議恢復對歐出口　川普暗示解除制裁

俄國總統普丁9日更提出恢復對歐洲能源出口的構想，並與美國總統川普通話討論能源議題。川普隨後暗示為壓低油價，可能在局勢穩定前「解除對部分國家的制裁」，引發歐洲盟友警覺。

能源業者警告，若中東供應持續中斷，歐洲政府恐怕被迫延後實施俄羅斯液化天然氣禁令，使西方多年制裁努力功虧一簣。布蘭特原油目前已飆至每桶99.79美元，IEA宣布釋出4億桶戰略儲備因應危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又是日本撞人族！母女逛超商「遭連續衝撞」　包包狠砸女童臉部
偷鄰居狗狗...宰來吃掉　阿北認了6度犯案
三媽臭臭鍋宣布　全品項漲價
快訊／保二離職警一下車就狂奔！　全場傻眼
聯電股東會紀念品公開了　外觀曝光
快訊／國道重大事故撞一團　轎車遭壓爛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被AI取代！28歲男月收「砍到剩2萬」快破產　悲慘遭遇引共鳴

又是日本撞人族！韓母女逛超商「遭連續衝撞」　包包狠砸女童臉部

普丁成最大贏家！中東開戰油價漲　俄羅斯「每天多賺48億」戰爭財

高市訪美擬宣布「加入金穹計畫」　聯手川普強化飛彈防禦

最小僅7歲！迦納男誘拐性侵多名幼童　村民氣炸「私刑圍毆」

嗆伊朗領導層「瘋狂人渣」　川普籲油輪通行荷莫茲：拿出膽識來

感染30天死亡！英4款濕紙巾藏致命細菌　當局建議立即停用丟棄

台海防衛空窗？美軍36小時噴300枚愛國者　專家警告：補齊需好幾年

印度90歲嬤遭4男輪流性侵　女兒「怕丟臉」拒絕報警

川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗簡直瘋了

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

被AI取代！28歲男月收「砍到剩2萬」快破產　悲慘遭遇引共鳴

又是日本撞人族！韓母女逛超商「遭連續衝撞」　包包狠砸女童臉部

普丁成最大贏家！中東開戰油價漲　俄羅斯「每天多賺48億」戰爭財

高市訪美擬宣布「加入金穹計畫」　聯手川普強化飛彈防禦

最小僅7歲！迦納男誘拐性侵多名幼童　村民氣炸「私刑圍毆」

嗆伊朗領導層「瘋狂人渣」　川普籲油輪通行荷莫茲：拿出膽識來

感染30天死亡！英4款濕紙巾藏致命細菌　當局建議立即停用丟棄

台海防衛空窗？美軍36小時噴300枚愛國者　專家警告：補齊需好幾年

印度90歲嬤遭4男輪流性侵　女兒「怕丟臉」拒絕報警

川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗簡直瘋了

長榮海運去年每股賺31.68元　董事會決議每股配息16元

朴贊郁神片重返大銀幕！宋康昊、李炳憲有話想說　台粉跪著看：好猛

富邦金2月獲利創歷年同期新高　前2月EPS 2.19元

台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

抓包卓榮泰包機、球票費用隔2天才匯款　陳沂酸：先享受後付款？

南消五大走進日照中心宣導防災　長者學會避難與用電安全

明晨局部剩8度　周末回暖好天氣

2026臺灣燈會嘉義人潮爆滿　警方助民眾找回停車位置

辭職又搬家！她住進「男友買的房」想幫分攤　網搖頭：成本很高了

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

國際熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

伊朗第44波攻擊射大量飛彈　鎖定美基地、第五艦隊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

即／美宣布「暫授權」購買俄羅斯海上石油

日議員反對柯文哲入境　遭小草出征！發文回酸

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

川普談油價飆漲：美國會賺很多錢

8死1失蹤！　波斯灣2周16艘商船遭襲

川普誤判　低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

為何神隱？伊朗新領袖驚傳截肢昏迷

猛拉大象尾巴　她下秒被踩死

更多熱門

相關新聞

8死1失蹤！　波斯灣2周16艘商船遭襲

8死1失蹤！　波斯灣2周16艘商船遭襲

美以對伊朗展開聯合空襲已近2周，波斯灣海域商船頻頻遭襲。《紐約時報》統計，至少有16艘油輪、貨輪等商用船隻成為攻擊目標，伊朗已對其中多起事件聲稱負責。12日更有2艘伊拉克油輪在海上起火燃燒，表明戰火已逐漸延燒至石油與能源基礎設施。

即／美宣布「暫授權」購買俄羅斯海上石油

即／美宣布「暫授權」購買俄羅斯海上石油

卓榮泰包機看球賽「卻沒撤僑打算？」　兩派吵翻

卓榮泰包機看球賽「卻沒撤僑打算？」　兩派吵翻

華郵社論：伊朗戰爭　中俄成2大贏家

華郵社論：伊朗戰爭　中俄成2大贏家

世界末日？　普丁發言人：國際法已崩潰

世界末日？　普丁發言人：國際法已崩潰

關鍵字：

標籤:普丁油價飆漲俄羅斯中東危機能源出口

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面