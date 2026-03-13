普丁成最大贏家！中東開戰油價漲　俄羅斯「每天多賺48億」戰爭財

▲ 普丁意外成為美以對伊朗軍事行動的贏家。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯合以色列對伊朗展開軍事行動後，荷莫茲海峽被封鎖引發全球油價飆漲，俄羅斯卻意外成為最大贏家，每天從原油銷售中獲得高達1.5億美元（約48億台幣）額外收入。

印中轉購俄油 莫斯科累積19億美元稅收

《金融時報》報導，印度和中國因中東供應中斷，轉向大量採購俄羅斯原油，已讓莫斯科累積13億至19億美元的石油出口稅收意外之財。

據業界數據與分析師估算，假設俄羅斯烏拉爾原油價格本月維持在每桶70至80美元，相較前2個月每桶52美元大幅提升，克里姆林宮在3月底前可望進帳33億至49億美元的額外收益。

高油價成及時雨 助俄國達成預算目標

這對原先陷入困境的莫斯科來說可謂及時雨，因國際能源總署（IEA）12日發布的報告顯示，俄國2月原油出口量暴跌11.4%至每天660萬桶，創下2022年入侵烏克蘭以來最低紀錄。

基輔經濟學院能源研究主管多多諾夫（Borys Dodonov）指出，目前的高油價「將有助俄羅斯達成本季預算目標，甚至開始累積一些資金」。

普丁提議恢復對歐出口 川普暗示解除制裁

俄國總統普丁9日更提出恢復對歐洲能源出口的構想，並與美國總統川普通話討論能源議題。川普隨後暗示為壓低油價，可能在局勢穩定前「解除對部分國家的制裁」，引發歐洲盟友警覺。

能源業者警告，若中東供應持續中斷，歐洲政府恐怕被迫延後實施俄羅斯液化天然氣禁令，使西方多年制裁努力功虧一簣。布蘭特原油目前已飆至每桶99.79美元，IEA宣布釋出4億桶戰略儲備因應危機。