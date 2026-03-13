卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

▲行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前私人包機赴日觀賞經典賽，引發政壇討論。卓榮泰今（13日）公布相關單據，包機費用為208萬。對此，曾是20年機師、馬英九總統專機飛行組員的民眾黨議員張志豪試算，民航業者包機若是松山機場起飛、東京羽田機場落地，使用A321neo執飛共提供180座位數，以單張機票（經濟艙）14428元計算， 259萬7040為單程包機價格、519萬4080為來回包機價格應屬合理。他也強調，一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式通常都是需要先付款。

張志豪表示，民航業者在計算包機價格時，基本上都是用總座位數（不管艙等）乘以單一座位的機票價格（經濟艙價格）來得出總價。

張志豪試算指出，若是台北松山機場起飛，東京羽田機場落地。使用A321neo執飛。A321 neo 座位編制為12C(商務艙）168Y(經濟艙）共提供180座位數。以單張機票（經濟艙）14428元（網路查詢價）來計算，180*14428=259萬7040為單程包機價格。2597040*2=519萬4080為來回包機價格。

張志豪指出，因此，松山羽田航線使用A321neo執飛包機任務來回價格519萬4080元應屬合理。

張志豪強調，對了，一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式通常都是需要先付款喔。

▼張志豪。（圖／記者湯興漢攝）