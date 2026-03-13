台中9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行：傷勢跟我無關

▲台中一名廖姓男子虐死自己年僅9個月大親生兒子，手段兇殘，檢方以凌虐致死罪起訴，今日進行準備程序停。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名廖男跟前妻生下一名男嬰，卻把僅9個月大的小孩虐到遍體鱗傷，甚至把孩子塞進木箱裡，活活虐死。本案預計由國民法官審理，今日開準備庭，廖男稱：「基本上我全部都否認。」認為孩子傷勢與自己無關。

【相關報導】獨／9月嬰遭父打死...身軀承受解剖苦 「巡警車車玩偶」陪葬

檢警調查，2024年8月22日，警消接獲東區公園東路某大樓有1名9月大男嬰無呼吸心跳，救護人員到場緊急將男嬰送醫搶救，仍宣告不治。

經查，男嬰母親甘姓女子（23歲）與生父廖姓男子（27歲）當時已經分居，男嬰為次子，2人是為了替大女兒慶祝生日為由，才會在台中住處團聚。

▲▼年僅9個月大的男嬰，遭廖男塞進木箱死亡，生母甘女（上）當時悲痛現身相驗。（圖／記者許權毅攝）



甘女供稱，她一覺起來就看見男嬰在和室內，面部朝下動也不動，查看時已無生命跡象，認為男嬰是趴睡導致窒息，趕緊撥打119求救。醫護人員在搶救過程中，發現男嬰身上有多處大小不一的瘀青，疑有受虐情形，檢警追查後依凌虐致死罪起訴廖男。

甘女當時曾接受《ETtoday新聞雲》訪問時說，希望前夫去想想，這也是他的孩子，我也失去了我自己懷胎10個月的孩子，我帶他時從來沒有打過的孩子，我也還沒聽到他叫一聲媽媽，他就這樣走掉了，要他好好反省，好好去想，寶寶也是他的孩子。

今日開庭，廖男已經交保在外，稱自己如同協商程序時，主張否認大部分犯行，並無對兒子打巴掌、倒吊或是頭部撞擊，也否認有罰站，至於「木箱」也沒有把小孩塞進去，有用枕頭「靠著」。

廖男稱，對於男嬰雙腿的傷勢（分別13*8公分、9*5公分以及3.5*3公分）之水腫、瘀血等均「與我無關」。

審判長李昇蓉表示，本案爭點是確認廖男有無以前述行為，對男嬰凌虐或重傷害，進而導致死亡結果；不爭執事實為男嬰有受傷、獨留在和室內。

▲▼禮儀社人員當時替孩子準備玩具送行。（圖／記者許權毅攝）

