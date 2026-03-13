　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會人事藍白僅過4推薦人選丟包3人　綠嘆雙標：只看政治不看專業

▲▼中選會委員同意權行使最終結果，七名委員四名通過，其中游盈隆過關任主任委員，胡博硯任副主委遭否決。（圖／記者湯興漢攝）

▲中選會委員提名投票。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（13日）表決中選會人事權同意案，在藍白合作下，主委被提名人游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻，綠營推薦3人皆落馬。綠委陳培瑜表示，藍白雙標封殺中選會委員人事，雖然部分人選多次批評民進黨，不過民進黨團仍決定一致投同意，因為中選會委員應該只看專業，而藍白不斷宣稱願意跟執政黨合作，當執政黨遞出橄欖枝，又只看政治，這就是雙標。

中選會目前僅有4位委員，依規定再增加1人即可開會。行政院去年12月將名單送至立院，此次被提名7名中選會人選，包括主委被提名人游盈隆，副主委被提名人胡博硯，以及黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬，多數為藍營、白營推薦人選。

國民黨團對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對胡博硯、黃文玲、陳宗義3人則是投無效票；民眾黨團則是同樣對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對剩餘3人則是投不同意票；民進黨團對7人皆投下同意票。最終游盈隆加上在野黨推舉的3人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬順利出線。

對此，陳培瑜表示，藍白又雙標封殺中選會委員人事，中選會作為超然公正的獨立機關，委員應當不分黨派。所以行政院多次與藍白溝通，去年底行政院提名7位委員，就納入藍白推薦的人選。

陳培瑜指出，今天立法院進行同意權投票，雖然部分人選曾經多次批評民進黨，不過民進黨團仍然決定一致投下同意票，因為中選會委員應該只看專業適任與否，不該看政治傾向。但是，藍白卻只通過游盈隆與自己推薦的人選，其餘全數封殺。

陳培瑜直言，藍白不斷宣稱為了人民福祉，願意跟執政黨合作。但當執政黨遞出橄欖枝，藍白卻依舊只看政治，不看專業，這就是詐騙，這就是雙標。

▼中選會委員提名，投票結果出爐。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

03/11 全台詐欺最新數據

532 1 8366 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

哈里發塔旁爆炸巨響！杜拜國際金融區遭擊中　狂冒濃煙畫面曝
雙北預售屋2區最慘　交易量暴跌8成變重災區
快訊／保二警涉案重大遭聲押
特斯拉駕駛乘客都睡死　直擊影片曝光

民進黨中選會立法院游盈隆國民黨民眾黨陳培瑜

