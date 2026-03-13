占地1.5公頃！高雄首座半室內親子樂園拚6月完工　園內設施曝光

▲占地1.5公頃！高雄首座半室內親子樂園拚6月完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄親子新景點+1！高雄市工務局推動高雄機廠舊廠房改造，打造一處兼具規模與特色的半室內親子遊樂空間，目前工程實際進度達67.84%，超前4.27%。高雄市副市長林欽榮今（13）日率領工務團隊前往工地視察，指示工程務必於6月如期完工，屆時將全面免費開放使用，以供市民朋友能夠攜家帶眷在今年暑假有個全新體驗。

▲▼高雄首座半室內親子樂園工程進度超前，拚6月完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄機廠舊廠房變身半室內遊樂園 完工後免費開放

台鐵高雄機廠位於苓雅、鳳山交界，曾是台灣經濟發展的重要運輸據點，但隨著機廠遷至潮州，原址閒置多年。市府為活化此區域，推動都市計畫變更及重劃作業，親子遊樂園區正是活化的第一步。園區保留貨車工場建築原貌，延續鐵道紋理的歷史記憶，同時活化再利用廠內設施，兼顧文化保存與現代休憩需求。

副市長林欽榮今日率領工務團隊前往工地視察，目前工程實際進度達67.84%，超前4.27%。他也指示工程務必於6月如期完工，屆時將全面免費開放使用，以供市民朋友能夠攜家帶眷在今年暑假有個全新體驗。

▲▼林欽榮視察高雄首座半室內親子樂園工程進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

占地1.5公頃！高雄親子遊樂園區設施曝光

林欽榮表示，高雄市近年建置多處大型特色遊戲場，深受市民喜愛。這次打造的「高雄親子遊樂園區」占地約1.5公頃，規劃多元設施，包括網繩攀爬系統、抱石攀岩場、滑步車及直排輪練習場、Pump Track輪狀車道、跑酷練習區等，提供不同年齡層的兒童與青少年多樣化的遊戲體驗，將成為市民可遮風避雨的半室內型活動場域。

▲▼高雄首座半室內親子樂園規劃多元設施，園內設施曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄首座半室內遊戲場 規劃汽機車停車位

工務局局長楊欽富補充，工程將拆除原有石棉瓦屋頂並設置太陽能光電板，採半室內、半戶外設計，打造高雄首座半室內親子遊戲場。為便利民眾進入，除武慶二路大門外，另於武昌路及輕軌武昌站附近增設出入口，並規劃229格汽車位及75格機車位（含無障礙車位），滿足停車需求。

▲▼高雄首座半室內親子樂園拚6月完工，園內設施曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

公園處則指出，園區設施兼顧多元與舒適，除豐富遊具外，因應高雄氣候設計遮蔽設施、喬木植栽及降溫噴霧，並規劃充足休憩空間，讓家長陪伴孩子同樂。市府近年持續推動特色公園建設，朝向宜居城市邁進，高雄親子遊樂園區完工後，勢必成為市民休憩與親子共遊的首選場地。