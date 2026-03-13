體諒男友月薪28K很少送禮！「1舉動」讓她看破了：只是不願花

▲原PO分享戀愛經驗。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

情侶間的金錢觀念經常考驗彼此感情。近日有一名女網友發文分享過去交往經驗，透露前任男友月收入僅2萬8000元，且總愛喊窮，連請吃火鍋都嫌勉強。但沒想到，男方卻打算分期購買破萬元的二手精品鞋，讓她感嘆對方只是不願為她付出。貼文曝光後，引起討論。

前任月薪28K，喊窮、經濟壓力大

這名女網友在Dcard上發文表示，前任月薪2萬8000元，一天到晚哭窮，抱怨車貸壓力大、生活開銷多，結果後來才知道，車貸有一半是長輩代繳。因為男方時常喊窮，所以也很少送禮，但即便如此，原PO每逢節日，仍會準備香水、皮夾等禮物給對方。

男方拒送禮卻討禮物

原PO指出，男方在交往過程中，只有給過一件價值600元的羽絨外套，甚至說自己不過生日，所以也不會送禮。她起初相信了男方的話，但對方生日時，竟然跟朋友唱歌狂歡，還向她索討禮物。

喊窮卻分期買精品鞋

此外，某次原PO提議想吃500元內的火鍋，結果男方竟說，這個價格可以「勉強」請客，讓她傻眼。而最讓原PO不解的是，連請火鍋都嫌勉強的前任，居然想買1萬2000元的二手鞋，還打算分三期付款。那一刻她瞬間明白，對方並非經濟拮据，單純是不願把錢花在她身上。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「問個題外話，薪水只有28K是怎麼回事？好回到正題，只有28K也敢談」、「我幫前男友負擔八成以上的生活費，吃大餐都要自己出，他開始賺錢之後就跟我提分手了」、「人生遇到很多月薪3萬，每天喝星巴克，明明薪水很低，都幹一些高消費的事，還說我自己花我自己的，別管」。